Samsung Galaxy A51 Tanıtıldı – Fiyatı Ve Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Vietnam’da iki yeni Galaxy A 2020 serisi akıllı telefonu tanıttı. Galaxy A51 ve Galaxy A71 telefonları, Galaxy A50 / 50s ve Galaxy A70 / 70s akıllı telefonlarının ardışık sürümü olarak piyasaya sürülecek.

Galaxy A51, Galaxy Note 10 gibi üst merkeze yerleştirilmiş bir delikli ekrana sahip.

Ayrıca dörtlü arka kamera, büyük boyutlu pil ve çekici renk baskıları ile raflarda yerini alacak. Samsung Galaxy A51, 6.5 inç bir Infinity-O S-AMOLED ekran barındırıyor. 20:9 en boy oranını ve 1080 x 2400 piksel tam HD Plus çözünürlüğü destekliyor.

Ekran, bir ekran parmak izi okuyucusu ile donatılmış. Cihaz ayrıca yüz tanımayı da destekleyen nitelikte. 2.3 GHz okta çekirdekli işlemci içeren Exynos 9611 yonga seti ile çalıştırılan A51, 4 GB, 6 GB ve 8 GB çoklu RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. 64 GB ve 128 GB depolama seçeneği de bulunduracak. Cihazın daha fazla depolama için özel bir microSD kart yuvası da mevcut.

Fotoğrafçılığa gelince, Galaxy A51‘in ön tarafında f / 2.2 diyafram açıklığında 32 megapiksel lens ve arkasında dikdörtgen şeklinde dörtlü kamera bulunuyor. Galaxy A51‘in dörtlü kamera sistemi f / 2.0 açıklığa sahip 48 megapiksel ana lens, f / 2.2 açıklığa sahip 5 megapikselli bir derinlik sensörü, f / 2.4 açıklığa sahip 5 megapiksellik bir makro lens ve 12- ultra ince lens f / 2.2 diyafram açıklığı bulunduruyor.

En son One UI 2.0 ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemi Galaxy A51‘de bulunacak özelliklerden sadece biri. Telefon aynı zamanda, 15W hızlı şarjı destekleyen 4.000mAh‘lık bir bataryaya sahip. Cihaz ayrıca Dolby Atmos‘u da destekliyor. A51, 158.5 x 73.6 x 7.9mm ölçülerinde ve 172 gram ağırlığında.

Samsung Galaxy A51, Vietnam’da 346 dolara (2.002 Türk Lirası) satılıyor.

Samsung, 16 Aralık‘ta ön sipariş almaya başlayacak ve 27 Aralık’tan itibaren her yerden alınabilecek. Telefonun Prizma Crush Black, Prizma Crush White, Prizma Crush Blue ve Prizma Crush Pink renk modelleri mevcut. Akıllı telefonun Vietnam dışındaki pazar fiyatlarına dair henüz bir bilgi yok.

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