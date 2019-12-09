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Samsung Galaxy A51 – Tasarım Detayları Ve Teknik Özellikleri

Samsung'un amiral gemisi telefonlarından A51'e dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy A51 - Tasarım Detayları Ve Teknik Özellikleri

Samsung Vietnam, yeni Galaxy A serisi telefonunu duyurmak için 12 Aralık‘ta bir etkinlik düzenleyecek. Lansman, yeni Galaxy A telefonun, üst orta konumda bir delikli ekranla geleceğini açıklamıştı. Şirketin, 12 Aralık’ta Galaxy A51 veya Galaxy A71‘i açıklayabileceğine dair söylentiler var. Çünkü her iki cihaz da açıklamadaki ekran tasarımına sahip. Bu söylentilerle beraber, Galaxy A51 akıllı telefonunun sızdırılmış bir tanıtım videosu, tasarımını, renk çeşitlerini ve temel özellikleri doğruladı.

Sızan tanıtım videosu, “Ritmik Desenli” bir arkası olan Samsung Galaxy A51‘in, Prism Crush Blue, Prism Crush Black, Prism Crush Pink, ve Prism Crush White gibi renk seçenekleriyle geleceğini ortaya koyuyor. Bunun dışında telefonun arkasında, dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunuyor.

Cihaz, LED flaş ile birlikte “L” şeklinde düzenlenmiş dörtlü kameralarla donatılmış.
Galaxy A51‘in arka tarafında ise parmak izi sensörü yok. Cihazın, Galaxy A50 ve Galaxy A50s akıllı telefonları gibi bir ekran parmak izi okuyucusu ile geleceği anlaşılıyor.

Samsung Galaxy A51 - Tasarım Detayları Ve Teknik Özellikleri

Galaxy A51, Galaxy Note 10 gibi bir Infinity-O AMOLED ekrana sahip. Ekranın boyutu 6,5 inç ve full HD plus çözünürlük desteği sunuyor. Ekrandaki delik, 32 megapiksel kamera barındırıyor.

Arkasındaki dörtlü kamera sistemi f / 2.0 açıklık 48 megapiksel birincil sensöre, ultra ince 12 megapiksel objektife, 5 megapiksel derinlik yardım sensörüne ve 5 megapiksel makro objektife sahip. Titretmeden vide kaydetmek için Süper Sabit Modu da var. Telefon, 4.000mAh batarya ile destekleniyor.

Samsung Galaxy A51 - Tasarım Detayları Ve Teknik Özellikleri

Geçmiş raporlar, Exynos 9611 yonga setinin Galaxy A51 telefonunda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Yonga sistemi, 4 GB RAM tarafından destekleniyor. Aynı zamanda cihaz, 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek. A51, 15W hızlı şarj desteği ile gelebilir. Cihaz, One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyatlandırılmasına dair herhangi bir bilgi yok.

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