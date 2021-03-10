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Samsung Galaxy A52 4G, Google Play Console’da Listelendi!

Samsung, Mart ayı içerisinde sunacağı yeni orta segment Galaxy A52 5G modelinin bir de 4G versiyonu üzerinde çalışamalar yapıyor. İşte yeni 4G versiyonlu modelin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Galaxy A52

Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni üst düzey akıllı telefonu Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Şirket şimdilerde ise yeni orta segment A serisi cihazlarını tanıtmayı planlıyor. Bu cihazlar Galaxy A52 5G ve A72 4G olarak karşımıza çıkacak.

17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen bu iki yeni modelden Galaxy A52‘nin 4G versiyonu Google Play Console‘da listelenmeye başladı. Şirketin bu iki modelini aynı etkinlikte tanıtması bekleniyor ama 4G versiyonlu cihazın tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni Galaxy A52 4G‘nin aynı zamanda bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Bununla birlikte içerisinde Snapdragon 720G yonga seti ve Adreno 618 GPU yer alıyor. Android 11 ile çalışacak olan cihaz, SM-A525F model numarasına sahip durumda.

6.5 inç delikli çentik FullHD+ 90Hz bir ekran ve 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel derinlik + 5 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera modülü de cihazın diğer özellikleri arasında bulunuyor. Samsung‘un bu yeni modellerini ne zaman küresel pazara sunacağı henüz bilinmiyor. Gözler 17 Mart tarihini çevrildi.

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