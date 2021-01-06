Samsung Galaxy A52 5G, 15W Şarj Desteği Sunacak!

2021 yılı için bir çok yeni modelini sunmaya hazırlanan Samsung, orta segment akıllı telefonlarını unutmuş değil. Şirket Ocak ayı içerisinde bir teknoloji etkinliği düzenleyecek aynı zamanda CES 2021 etkinliğinde de boy göstereceği biliniyor. İşte bu etkinliklerde Samsung‘un yeni üst düzey cihazlarının yanısıra orta segment modellerini de ortaya çıkarması bekleniyor. Orta segment modellerinden bir tanesi A52 5G olacak ve bu cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda. Sızdırılan yeni bilgilere göre A52 5G, 15W şarj desteği ile gelecek.

Çin merkezli bir web sitesinde ortaya çıkan Galaxy A52 5G, SM-A5260 model numarasıyla geliyor. Ayrıca sitede yer alan bir diğer bilgiye göre cihazın 15W şarj desteği de bulunuyor. Site cihaz hakkında başka bir bilgiye yer vermiyor. Ancak Geekbench sonuçlarında SM-A526B model numarasıyla gözüken A52 5G’nin diğer özellikleri ise şunlar; 6,5 inç ekran, Snapdragon 750G, 6 GB RAM, Android 11, Ekran için parmak izi okuyucusu, 3,5 mm kulaklık girişi. Ayrıca A52 4G modelinin ise Snapdragon 720G ve 8 GB RAM barındıracağı söyleniyor. Bilindiği üzere Samsung, 2021 yılı içerisinde ilk olarak Galaxy M02S modelini satışa çıkarmıştı. İlerleyen günlerde ise ikinci satışa çıkması beklenen telefonu Galaxy A52 5G olacak gibi duruyor.