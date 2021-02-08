Samsung Galaxy A52 5G’nin Lansmanı Yaklaşıyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay yeni Galaxy S21 serisi cihazlarının tanıtımını yapmıştı. Firmanın şimdi sırada yeni orta segment A serilerini tanıtması bekleniyor. Bu cihazlardan bir tanesi olan Galaxy A52 5G hakkında bugün yeni haberler ortaya çıkmaya başladı.

Şirketin en çok beklenen telefonlarından biri olan yeni A52 5G hakkında daha öncede birçok sızıntı meydana çıkmıştı. Bugünde yeni modelin FCC sertifika testlerinden başarıyla geçtiği bildirildi. Bu durum cihazın lansmanın yaklaşmakta olduğunu da kanıtlar nitelikte oluyor.

Bilindiği üzere Samsung‘un bu yeni modelinin hem 4G LTE hem de 5G olmak üzere iki versiyonu olacak. Ayrıca cihaz geçen ay Wi-Fi ve Bluetooth sertifikalarını da almıştı. Bununla beraber Android 11 ile gelecek olan telefon, One UI 3.1 arayüz güncellemesine de sahip olacak.

Cihazın 5G versiyonu Snapdragon 750G, 4G versiyonu ise Snapdragon 720G yonga setiyle gelecek. Galaxy A52, 6.5 inç Super AMOLED Infinity-O ekran ve arkada dörtlü kamera modülüyle birlikte geliyor. Şuan için Samsung tarafından cihaz hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.