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Samsung Galaxy A52 5G’nin Yeni Görselleri Sızdırıldı!

Samsung'un yakında sunacağı yeni orta segmen A serisi akıllı telefonu A52 5G'nin farklı renk seçeneklerini gösteren görseller sızdırıldı.

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Samsung yeni üst düzey amiral gemisi telefonlarının tanıttıktan ve piyasaya sürdükten sonra şimdiler de artık orta segment cihazları üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirketin yeni sunması beklenen orta segment cihazlarından bir tanesi A52 5G olacak. Bugün bu cihaz ile ilgili yeni bilgiler ve görseller ortaya çıkmaya başladı.

Evan Blass tarafından yeni görselleri paylaşılan cihazın, farklı renk seçenekleri de belli olmuş oldu. Görsellere baktığımızda cihazın Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome White ve Awesome Black renk seçeneklerini görüyoruz.

2021 yılının değerli bir orta segment modeli olması beklenen A52 5G‘nin sızdırılan görsellerinde cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Telefon uluslararası versiyonunun SM-A526B model adıyla geleceği daha önceden sızdırılmıştı.

Bunun yanında cihaz geçen hafta Bluetooth SIG sertifikası almıştı. 300400 dolar aralığında satışa çıkması beklenen A52 5G‘nin yılın en iyi orta segment akıllı telefonu olması bekleniyor. Cihaz hakkında şuan için yeni bir bilgi bulunmuyor.

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