Samsung Galaxy A52 5G Nisan Güncellemesini Alıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay yeni orta segment A serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şirketin bu cihazları arasında yer alan Galaxy A52‘nin 5G‘li versiyonuna bugün Nisan 2021 güvenlik yaması sunulmaya başladı. Bilindiği üzere şirket, değiştirdiği güncelleme politikası ile birlikte birçok akıllı telefonuna Nisan 2021 güvenlik yamasını sunmayı başarmıştı.

Bugün SM-A526B model numaralı Galaxy A52 5G‘ye de gelen bu yama şuan için Şili ve Kolombiya pazarlarına gönderilmiş durumda. Ancak ilerleyen günlerde yazılımsal bir sorun çıkmazsa güncelleme küresel pazara yayılacaktır.





A526BXXS1AUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, Samsung’un en son güvenlik yamasını içerisinde bulunduruyor. Bununla birlikte güncelleme sayesinde cihazın hem Android sürümünde hem de One UI arayüzünde meydana gelen güvenlik açıkları kapatılmış oldu. Ayrıca yama, çeşitli potansiyel saldırı vektörlerini, şifreleme algoritması incelemelerini ve yanlış yapılandırılan belirli yürütme politikalarından beklenmeyen davranışları kapsayan 21 risk ve güvenlik açığı için düzeltmeleri de içeriyor.

Bununla birlikte Google‘ın ciddi ve kritik olarak nitelendirdiği 30 güvenlik açığı da bu yama ile giderilmiş oluyor. Eger sizde bir Galaxy A52 5G kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.