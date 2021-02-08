Samsung Galaxy A52, Mart Ayında Görücüye Çıkacak!

Yeni Samsung Galaxy A52 5G, geçtiğimiz haftalarda TENAA, 3C, Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance gibi çeşitli sertifika platformlarında görüldü. Galaxy A52 5G’nin lansman tarihi yaklaşıyor olabilir, çünkü şu anda ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) da onay aldı.

Telefonun FCC listesi, Galaxy A52’nin yalnızca SM-A526B model numarasından bahsediyor ve teknik özellikleri hakkında bilgi içemiyor. Fakat geçmiş raporlar, model numarasının Galaxy A52’nin 5G versiyonuna ait olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bir kaynak, Galaxy A52’nin daha önce Şubat ayında piyasaya sürülmesinin planlandığını, ancak şirketin Mart ortasına kaydığını iddia etti. Bir başka kaynak, Galaxy A52’nin 5G ve 4G versiyonlarının Mart ayında piyasaya çıkacağını iddia etti.

2021 yılının değerli bir orta segment modeli olması beklenen A52 5G‘nin sızdırılan görsellerinde cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Telefon uluslararası versiyonunun SM-A526B model adıyla geleceği daha önceden sızdırılmıştı. 300 – 400 dolar aralığında satışa çıkması beklenen A52 5G‘nin yılın en iyi orta segment akıllı telefonu olması bekleniyor. Cihaz hakkında şuan için yeni bir bilgi bulunmuyor.