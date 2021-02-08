Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy A52, Mart Ayında Görücüye Çıkacak!

Samsung Galaxy A52, Mart Ayında Görücüye Çıkacak!

Samsung Galaxy A52'nin lansmanı, Mart ayına ertelenmiş olabilir. Söz konusu telefon bu kez FCC listesinde de görüntülendi.

Ayşen Sıla

-

0
samsung

Yeni Samsung Galaxy A52 5G, geçtiğimiz haftalarda TENAA, 3C, Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance gibi çeşitli sertifika platformlarında görüldü. Galaxy A52 5G’nin lansman tarihi yaklaşıyor olabilir, çünkü şu anda ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) da onay aldı.

Telefonun FCC listesi, Galaxy A52’nin yalnızca SM-A526B model numarasından bahsediyor ve teknik özellikleri hakkında bilgi içemiyor. Fakat geçmiş raporlar, model numarasının Galaxy A52’nin 5G versiyonuna ait olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bir kaynak, Galaxy A52’nin daha önce Şubat ayında piyasaya sürülmesinin planlandığını, ancak şirketin Mart ortasına kaydığını iddia etti. Bir başka kaynak, Galaxy A52’nin 5G ve 4G versiyonlarının Mart ayında piyasaya çıkacağını iddia etti.

samsung

2021 yılının değerli bir orta segment modeli olması beklenen A52 5G‘nin sızdırılan görsellerinde cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Telefon uluslararası versiyonunun SM-A526B model adıyla geleceği daha önceden sızdırılmıştı. 300 – 400 dolar aralığında satışa çıkması beklenen A52 5G‘nin yılın en iyi orta segment akıllı telefonu olması bekleniyor. Cihaz hakkında şuan için yeni bir bilgi bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Cihazlar Artık ARCore Sertifikasına Sahip!

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni Galaxy S serisi cihazlarını tanıtmıştı. Bununla birlikte şirketin yeni Galaxy A serisi telefonları da gün yüzüne...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme Race’nin Görüntüleri Sızdırıldı!

Aralık ayında sızdırılan bilgiler, RMX2202 model numarasının yakında çıkacak olan Realme amiral gemisi telefonuna ait olduğunu ortaya çıkardı. RMX2202 akıllı telefon bugün TENAA sertifika...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro, Kanlı Canlı Görüntülendi!

OnePlus'ın, OnePlus 9 serisinin kameraları için Leica ile ortak olacağına dair söylentiler vardı. Ancak başka bir sızıntı, bilginin yanlış olduğunu ve OnePlus'ın Alman kamera...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52, Mart Ayında Görücüye Çıkacak!

Yeni Samsung Galaxy A52 5G, geçtiğimiz haftalarda TENAA, 3C, Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance gibi çeşitli sertifika platformlarında görüldü. Galaxy A52 5G'nin lansman tarihi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Hyundai ve Apple’ın Görüşmeleri Sona Erdi!

Geçen ay Hyundai, şu anda Apple Car olarak anılan projenin hayata geçebilmesi için Apple ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı. Apple'ın otonom bir sürüş deneyimi sunan...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014