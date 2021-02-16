Samsung Galaxy A52 Serisinin Fiyatı Belirlendi – İşte Detaylar!

Samsung’un önümüzdeki haftalarda birkaç Galaxy A serisi akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor, ancak resmi lansman öncesinde, cihazlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Galaxy A72’nin detayları sızdırıldıktan sonra, şimdi de Galaxy A52 ve A52 5G’nin detayları ortaya çıktı.

Adlandırmanın kendisinin de doğruladığı gibi, her iki model arasındaki temel fark bağlantı diyebiliriz. Lansmana gelince, henüz kesin bir tarih bilinmiyor ancak cihazların bu yılın sonunda veya Mart ayı başında resmiyet kazanması bekleniyor.

Teknik özelliklere gelirsek, standart Samsung Galaxy A52, Qualcomm Snapdragon 720G işlemci tarafından desteklenirken, 5G modeli Snapdragon 750G işlemci ile birlikte gelecek. Bağlantı ve işlemci farkının yanı sıra, her iki akıllı telefon da neredeyse aynı. Her iki telefon da 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB gibi iki modelle piyasaya sürülebilir.

Her iki cihaz da 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne, 90 Hz yenileme hızına, 6,52 inç Super AMOLED Full HD + ekrana ve ek koruma için ekran altı optik parmak izi sensörüne sahip olacak.

Akıllı telefonlar, dört kamera sensörünün ve bir LED flaşın dikdörtgen bir modül üzerine yerleştirildiği arka tarafta dörtlü kamera kurulumu bulunduracak. Tüm kurulum, telefonun sol üst köşesine yerleştirilmiş görünüyor.

Samsung One UI 3 ile son Android 11 işletim sistemini çalıştıran cihazlar ayrıca NFC desteğinin yanı sıra IP67 derecesine sahip, bu da onları suya ve toza dayanıklı hale getiriyor. Telefonlar 4.500mAh batarya ile çalışıyor ve 25W hızlı şarj desteği ile geliyor.



Telefonun Awesome White, Awesome Black, Awesome Blue ve Awesome Violet renk seçeneklerine sahip olacak. Telefonun fiyatı ise 349 ile 429 euro arasında değişecek.