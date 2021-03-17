Samsung Galaxy A52 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung sonunda Galaxy A72 ile birlikte Galaxy A52’yi piyasaya sürdü. A72‘nin aksine, A52 hem 4G hem de 5G modellerle satışa sunuldu. Samsung Galaxy A52’ye dair bilinenleri bu yazımızda derledik.

Samsung Galaxy A52

Samsung, hem Galaxy A52 4G hem de 5G modelini Awesome White, Awesome Black, Awesome Violet ve Awesome Blue olarak adlandırılan dört renkte piyasaya sürdü. Telefonun depolama çeşitleri ise aşağıdaki gibi:

Samsung Galaxy A52 4G

4 GB + 128 GB

6 GB + 128 GB

8 GB + 256 GB

Samsung Galaxy A52 5G

6 GB + 128 GB

8 GB + 256 GB

4G versiyonu 349 euro fiyat etiketineden başlarken, 5G modelleri Avrupa’da 429 eurodan satışa sunulacak. Bulunabilirliğe gelince, cihazlar bugünden itibaren belirli pazarlarda satışa sunulurken, ABD’de Nisan ayından itibaren görücüye çıkacak.

Samsung Galaxy A52 4G ve 5G plastik bir arka yüze sahip, 75.1 x 159.9 x 8.4mm ölçülerinde, 189 gram ağırlığında. Cihazlarda 6,5 ​​inç FHD + Süper AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran panelo 2400 × 1080 piksel, 407 PPI çözünürlüğe ve 800 nit’e kadar parlaklığa sahip.

Telefonun 4G modeli 90Hz yenileme hızına sahipken 5G modeli 120Hz panel ile geliyor. Her iki ekran da SGS sertifikalı ve Eye Care Display düşük mavi ışık sertifikasına sahip.

Samsung Galaxy A52 4G, Snapdragon 720G işlemciden güç alırken 5G modeli, 2.2GHz’de 2x çekirdekli ve 1.8GHz’de saat hızına sahip 6x çekirdekli bir Octa çekirdekli işlemcige sahip. Bu muhtemelen Snapdragon 750G işlemci olacak. Dahili depolamanın yanı sıra, cihazlar 1 TB’ye kadar depolama genişletmesi için bir MicroSD kart desteğine sahip.

Kameralar için, OIS’li 64MP f/1.8 ana lens, 12MP f/2.2 ultra geniş, 5MP f / 2.4 makro ve 5MP f/2.4 derinlik sensörlü bir dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32MP f /2.2 ön kamera var.

Samsung, 4K Video kaydı, Scene Optimizer, Gece modu, AR emojisi ve Filtrelerim gibi kamera özelliklerini ve yerel kamerayı kullanırken Snapchat’tan AR Lenslerini uygulayabileceğiniz bir Eğlence modu (Snapchat ortaklığı) içeriyor.

Diğer özellikler arasında 25W şarjlı 4.500mAh pil, MicroSD yuvası (1 TB’a kadar), 4G LTE, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD (Galaxy A52 5G’de), Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0 ve GPS, Glonass, BeiDou , Galileo, NFC ve MST (bölgelere göre farklılık gösterir) bulunuyor.

Cihazlar ayrıca bir C Tipi bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, AKG tarafından ayarlanmış stereo hoparlör, Dolby Atmos ile surround ses, ekran parmak izi tarayıcı, yüz kilidi açma, Samsung Knox güvenliği, SmartThings bulma, IP67 suya ve toza dayanıklılık, Android 11 ile Üstte bir UI 3.1 işletim sistemiyle geliyor.

Her zaman olduğu gibi Samsung, Galaxy A52 cihazlarında üç nesil Android yükseltmesi ve dört yıla kadar güvenlik güncellemeleri vaat ediyor.