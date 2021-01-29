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Samsung Galaxy A52 ve A72 5G’nin Görselleri Sızdırıldı!

Samsung yeni A serisi akıllı telefonlarının tanıtımını yapmaya hazırlanırken yeni cihazların görselleri ortaya çıktı.

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üst düzey akıllı telefonlarını tanıttıktan sonra şimdi orta segment A serisi cihazlarını piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 2021 yılında A serisi modellerine iki yeni üye daha ekleyecek olan firma bu modellerini yakın zamanda duyuracak. Herkes resmi bir duyuru beklerken bugün ortaya bu iki yeni modelin görselleri çıktı.

Evleaks tarafından paylaşılan bu görseller de A52 5G ve A72 5G‘nin tasarım hatlarını görüyoruz. A52 5G bir önceki nesil model A51 ile karşılaştırıldığında cihazın ön tarafı birbirine çok benziyor. Yeni A52‘de tasarım farkını arka tarafta ki kamera modülü konumlandırılmasında görüyoruz. Bir önceki nesile göre daha muhafazalı bir konumlandırılma yapılmış.

Bunun dışında bir de A72 5G‘nin görselleri sızdırıldı. Blass, resmi tanıtımının yaklaştığı şu günlerde A72 5G‘nin tam bir ön görüntüsünü paylaştı. A52 ile birbirine çok yakın ve benzer tasarım yapısına sahip olan cihazın farklı model olduğunu söylemeseydik ayırt etmesi bayağı güç olurdu.

A72 5G hakkında bu görsel dışında daha fazla detay ortaya çıkmadı. A52 5G‘nin ise daha önceden Snapdragon 750G ve 15 W hızlı şarj desteği gibi özellikleri sızdırılmıştı. Her iki cihazın daha fazla ayrıntısı için Samsung‘un resmi bir tanıtım yapmasını bekliyoruz.

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