Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni üst düzey akıllı telefonun Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Kısa sürede ön siparişe çıkan bu seriden sonra şirket artık orta segment cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni orta segment cihazları Galaxy A52 ve A72 olacağı daha önce çıkan sızıntılarla doğrulanmıştı.

Firmanın en çok sattığı A serisi cihazlarının uygun fiyatlı ve özellik bakımından iyi olması en önde gelen sebepler arasında yer alıyor. Kullanıcıları memnun eden tasarımlarla gelen A serisi modellerin devamı A52 ve A72 yeni özellikleriyle beraber fiyat konusunda pahalı olacağı söyleniyordu.

Ancak bu söylenti bugün çıkan bilgilere göre çürütülmüş durumda. Fiyat karşılaştırma platformu Idealo, Galaxy A52 ve A72’nin karşılaştırmasını yaptı. Galaxy A52‘nin 128 GB dahili depolama ve 4G modeli 369 euro olurken, 5G‘li 256 GB dahili depolamalı versioyunu ise 429 euro fiyat etiketine sahip. Galaxy A72 4G, 128 GB dahili depolama alanı modeli 449 euro, 256 GB dahili depolamalı versiyon ise 509 euro olarak belirlenmiş durumda.

Ortaya çıkan bu fiyat bilgileri Avrupa bölgesi için geçerli. Samsung‘un büyük olasılıkla diğer bölgelerdeki pazarlarda çeşitli fiyat değişiklikleri olacaktır. Ancak ortaya çıkan fiyatlara bakacak olursak her iki cihazında uygun fiyatlı geldiği görülüyor. Resmi olarak doğrulanmayan bu fiyatların yanı sıra cihazların ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.