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Samsung Galaxy A52 ve A72’nin Lansman Tarihi Sızdırıldı!

Samsung yeni orta segment A serisi modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün şirketin Galaxy A52 ve A72'yi ne zaman tanıtacağına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Samsung, Ocak ayında üst düzey amiral gemisi akıllı telefon serisini (Galaxy S21) tanıtmıştı. Şirket şu sıralar yeni orta segment A serisi cihazları üzerine çalışmaya devam ediyor. Galaxy A52 ve A72 olarak karşımıza çıkacak olan cihazların daha önce birçok sızıntısı ortaya çıkmıştı.

Ancak bugün bu yeni modellerin ne zaman tanıtılacağına dair yeni bilgiler sızdırıldı. Ortaya çıkan sızıntılarda şirketin her iki modelini aynı gün içerisinde tanıtması bekleniyor.

17 Mart tarihi olarak sızdırılan bilgiler de saatin 19.00 olacağı tahmin ediliyor. Galaxy Unpacked etkinliğinde gün yüzün çıkması beklenen cihazların, lansamının ise Hindistan’da yapılacağı söyleniyor. Galaxy A52, 5G versiyonu ve A72 ise 4G versiyonları ile piyasaya sürülecek.

Bugün ortaya sadece cihazların lansman tarihleri hakkında sızıntılar çıkmadı aynı zamanda Galaxy A52‘ye dair tasarım detayları da paylaşıldı. Galaxy A52, arka tarafında dörtlü bir kamera modülü ve kamera çıkıntısı yer alıyor. Ayrıca Phantom Black renk seçeneğininde belli olduğu görselde Galaxy S21 Ultra‘ya bir benzerlik söz konusu durumda.

Galaxy A52 ön tarafında 6.5 inç 90 Hz FHD+ AMOLED bir ekran ve 32 Megapiksel bir selfie kamera bulunduruyor. Cihazın arka tarafında ise 64 Megapiksel ana + 12 Megepiksel ikincil lens + 5 Megapiksel makro + 5 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yanı sıra Snapdragon 720G yonga seti, 25 W destekli 4.500 mAh batarya ile birlikte geliyor.

Galaxy A72 4G ise, ön tarafta 6.7 inç FHD+ 90 Hz AMOLED bir ekran ve 32 Megapiksel selfie kamera bulunduruyor. 4G versiyonunun Snapdragon 720G, 5G versiyonunun ise Snapdragon 750G yonga seti kullanacağı söyleniyor. Bunun dışında 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı cihazın içerisinde yer alıyor.

Galaxy A72

Telefonun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel telefoto lens + 5 Megapikel makro + 5 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera modülü konumlandırılmış. Cihaz Android 11 ve 25 W desteği olan 5.000 mAh batarya kapasitesiyle sunulacak.

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