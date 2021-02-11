Samsung Galaxy A52’nin Teknik Detayları Belli Oldu!

Samsung’un yeni A serisi telefonu Samsung Galaxy A52, Mart ayında tanıtılacak. Birçok habere konu olan orta bütçeli telefonun teknik detayları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son çıkan raporlara göre cihaz, IP dereceli olarak piyasaya sürecek. Telefonun su ve toz direnci için IP67 derecesiyle geleceği söyleniyor.

Yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S21 de dahil olmak üzere Galaxy S serisi amiral gemileri de bu dereceye sahipti. Aslında, Galaxy A8 (2018) gibi eski Galaxy A telefonları bile, IP68 derecesine sahip diyebiliriz.

Samsung’un bu IP derecesini 4G modeline de getireceğini umuyoruz. Bununla birlikte, Galaxy A52’nin 4G ve 5G modellerle gelmesi bekleniyor.

2021 yılının değerli bir orta segment modeli olması beklenen A52 5G‘nin sızdırılan görsellerinde cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Telefon uluslararası versiyonunun SM-A526B model adıyla geleceği daha önceden sızdırılmıştı.

300 – 400 dolar aralığında satışa çıkması beklenen A52 5G‘nin yılın en iyi orta segment akıllı telefonu olması bekleniyor. Cihaz hakkında şuan için yeni bir bilgi bulunmuyor.