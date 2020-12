Samsung Galaxy A52’ye Dair Detaylar Var

Samsung Galaxy A52, Samsung tarafından bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen A serisi telefonlardan biri. Birkaç gün önce büyük bir sızıntı, cihazın özelliklerini ortaya çıkardı. Şimdi ise, Sammobile tarafından hazırlanan rapor telefonun HTML5 test sayfasında göründüğünü ortaya çıkardı.

Buna göre, SM-A526B modeline sahip bir Samsung telefonu HTML5 test sayfasında görüldü. Şimdi hatırlarsak, benzer model numarasına sahip bir telefon Geekbench’te de ortaya çıktı.

Cihazın, Samsung’un geçmişteki model numaraları göz önüne alındığında Galaxy A52’nin bir çeşidi olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte test sayfası, cihazın Android 11 ile piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Ancak, bize Samsung’un One UI 3.0‘ı mı yoksa halihazırda çalışmakta olan One UI 3.1’i mi taşıyacağını sorarsanız, eskisine oy veriyoruz. Nedeni, Samsung şimdiye kadar amiral gemisi lansmanlarıyla kullanıcı arayüzünün yeni yinelemelerini kullandı. Ve A52 5G’nin Galaxy S21 serisinden önce piyasaya çıkacağı söylentileri göz önüne alındığında, One UI 3.1’e sahip olması pek olası görünmüyor.

Telefonun 2.400 × 1.080 piksel çözünürlüğe sahip bir FHD + ekrana sahip olacağını söyleniyor. Hatırlarsanız daha önceki bir sızıntı, Galaxy A52 5G’nin ortasında bir Infinity-O delikli 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Yukarıda belirtildiği gibi önceki rapor, telefonun Snapdragon 750G işlemciye sahip olacağını gösteriyor.