Samsung Galaxy A6 (2018) ve A6 Plus (2018) Avrupa Satış Fiyatları Kesinleşti

Bugün sabah saatlerinde tanıtılan Samsung Galaxy A6 (2018) ve Galaxy A6 Plus (2018) cep telefonlarının Avrupa fiyatı da açıklandı.

Galaxy A6 (2018) 309 Euro, Galaxy A6 Plus (2018) ise 369 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Mor, Altın, Mavi ve Siyah renklerde satışa çıkacak telefonların Avrupa’ya Galaxy A6 (2018) için 3 hafta ve Plus modeli için 4 hafta içinde stokları gelecek.

Her iki telefon da Samsung’un orta sınıfını hem özellik hem de fiyat açısından yukarı doğru çekti. Avrupa fiyatları, Avrupalıların Çin’den ithal edebilecekleri daha iyi telefonların yukarısında belirlendi. Ancak Avrupalılar ülkemizden de bildiğiniz üzere Samsung markasına Huawei, Honor veya Xiaomi’den daha fazla güveniyor. Galaxy A6 (2018) çiftinin etkileyici özellikleri var.

Samsung Galaxy A6 (2018) ve A6 (2018) Özellikleri

Galaxy A6 (2018) bir 5,6 inç 18,5:9 Super AMOLED, bir 16MP f / 1.7 kamera ve 3,000mAh bataryaya sahip. Galaxy A6 Plus (2018) ise bir 6.0 inç Super AMOLED, çift 16MP f / 1.7 + 5MP f / 1.9 kamera ve 3500mAh pil özelliklerine sahip.

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