Samsung Galaxy A60 (A8s Lite) Hakkında İlk Söylentiler!

Samsung, Galaxy A serisi üzerinde gerçekten inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Muhtemelen Samsung’un bu güne kadar ki en büyük ailesi olacak A serisi Galaxy A10’dan Galaxy A90’a kadar dokuz farklı modele ev sahipliği yapacak. Kasım 2018’de, Güney Koreli şirket Infinity-U, Infinity-V ve Infinity-O‘yu, yeni ekran tasarımları olarak duyurmuştu.

Yakında çıkacak olan Galaxy A serisi telefonlardan bazılarının Infinity-O delikli ekrana sahip olacağı, aynı serideki diğer akıllı telefonlarda U veya V şeklinde çentikli ekranlarla donatılmış olacağı tahmin ediliyor. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Samsung’un Nisan ayında Galaxy A60 akıllı telefonunu ilk kez piyasaya süreceğini gösteriyor.

Kaynak, Galaxy A60’ın bir delikli ekrana sahip Galaxy A8s akıllı telefonunun özelliklerinin biraz düşürülmüş olduğunu ifade etti. Kısacası daha hafif bir sürümü olarak geleceğini iddia etti. Bu nedenle, Galaxy A60’ın Galaxy A8s gibi Infinity-O ekrana sahip olma ihtimali de vardır. Bu söylentilerden başka, Galaxy A60’ın özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok.

Başka bir Çinli kaynak yakın zamanda Galaxy A serisinin Samsung China ekibi tarafından bağımsız olarak oluşturulduğunu ve çoğunlukla Çin pazarına yönelik olduğunu iddia etmişti. Yaklaşan Galaxy A90’ın en gelişmiş Galaxy A serisi akıllı telefon olacağını söyledi.

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Şimdilik telefon hakkındaki ilk özellikler söylentiden ibaret olsa da, Samsung’un yenilikçi tasarımları gerçekten övgüye layık oluyor. Kısa süre içerisinde yeni bilgilerin gün yüzüne çıkacağı bir gerçek.