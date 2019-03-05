Samsung akıllı telefon kategorisinde adeta atağa geçti. Marka sürekli olarak yeni akıllı telefon modelleri tanıtmaya devam ediyor. Yeni gelen amiral gemisi modellerinin hemen ardından M serisi ve A serisi için yeni akıllı telefonlar tanıtılmıştı. Tüm bunların ardından şimdi ise yeni bir akıllı telefon daha ortaya çıktı. Bu kez Galaxy A60 akıllı telefonlarını gördük. Sistem özellikleri ortaya çıkan telefonların yine iddialı modellerden biri olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Özellikle ekran konusunda çok iddialı bir seri gelecek.

Galaxy A60 Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan özelliklere göre yine damla çentik alanına yer verilecek ve bu kez ekran boyutu 6.7 inç olacak. Neredeyse bir tablet boyutunda olacak olan ekranların Super AMOLED teknolojisinde olduğunu ve FHD+ çözünürlük değeri sunduğunu görmek mümkün olacak.

Amiral gemisi modellerini aratmayacak olan Galaxy A60 akıllı telefonlarının işlemci kısmında ise Snapdragon 675 serisine yer vermesi bekleniyor. Yeni nesil işlemciler orta segment için ideal performans değerinin elde edilmesini sağlamış olacak. Bunun dışında RAM bellek kısmında ise iki farklı seçenek karşımıza çıkacak. Ana modelde 6 GB RAM bellek miktarı kullanılacak. İkinci seçenekte ise 8 GB RAM bellek miktarının sunulduğunu göreceğiz.

128 GB depolama alanı ise iki modelde de geçerli olacak. RAM bellek miktarının dışında kamera kısmında da iddialı bir telefon göreceğiz. 32 MP + 5 MP + 8 MP değerinde 3 arka kamera ile geldiğini göreceğimiz telefonun ön kamera kısmında da 32 MP değerinde tek bir kamera kullanıldığını görmek mümkün olacak.

4500 mAh değerinde bataryalarıyla beraber pil konusunda da iddialı bir seri olarak göreceğimiz telefonların ne zaman tanıtılacağı ise kesin değil. Fiyat ve tanıtım tarihi konusunda yeni bilgileri beklemekte gerekiyor. Şimdilik bu konuda kesin detaylar söz konusu değil.