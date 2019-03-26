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Samsung Galaxy A60 Tüm Özellikleri Belli Oldu

By Selin Polat

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Galaxy A60

Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A60 dün TENAA’da göründü, ancak yalnızca resimlerle ve temel özellikleriyle. Bir gün sonra, A70 zaten duyuruldu. A60’ın ise tüm özellikleri ortaya çıktı.

TENAA, Galaxy A60’ın yüksek çözünürlüklü 19,5: 9 ekran ve 6 GB veya 8 GB RAM ile 32 MP ekranlı selfie kamerasıyla geleceğini açıkladı.

Ekran diyagonal olarak 6.3” ve Full HD + çözünürlüğe sahip. CPU olarak Samsung’un üretimi olan 8 çekirdekli Exynos yonga seti kullanılmış.

İki RAM seçeneğinin yanında iki depolama seçeneği de görüyoruz – 64GB ve 128GB. Selfie kamera muhtemelen bir ISOCELL GD1 sensörüyle etkileyici görünmekle birlikte, arkadaki üçlü kurulum o kadar da heyecan verici değil – 16 MP normal lens, 8 MP kamera, muhtemelen telefoto lens ve 5 MP derinlik sensörü içeriyor.

Android Pie ve 3.410 mAh batarya gibi Galaxy A60’ın diğer özellikleri dünkü sızıntılardan biliniyor, ancak bugün TENAA cihazın daha önce Galaxy A serilerinde de çok defa gördüğümüz mercan rengi, Siyah, Mavi ve Turuncu olarak geleceğini açıkladı.

Samsung‘un Galaxy A60‘ı 10 Nisan etkinliğinin bir parçası haline getirip getirmeyeceğini veya bundan daha erken çıkıp çıkmayacağını hala bekliyoruz.

KaynakGsmarena
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