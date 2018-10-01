Samsung Galaxy A6s TENAA Listesinde Özelliklerini Ortaya Çıkardı

Sınırlı miktarda üretilmesine rağmen, yeni Samsung akıllı telefon SM-G6200 hafta sonu TENAA’da yayınlandı. Bugün ise donanım özelliklerinin geri kalanı listede ortaya çıktı.

Telefon bir Snapdragon yonga setinde görülen, Samsung‘a ait Exynos 7885 Octa çipsetine sahip 2.2 GHz CPU üzerinde çalışacak. RAM 6 GB olarak listelenirken, depolama alanı 64 GB veya 128 GB‘tır (mikro SD yuvası mevcuttur). İki 12 MP sensörle arka tarafta dikey çift kamera ayarı bulunurken, selfie snapper 5 MP’dir.

Ekran kendi başına bir sürpriz olan bir LCD panel ile 5.99 olarak boyutlandırılır. Ancak çözünürlük 18:9 oranına sahip 2160 x 1080‘dir. Yani Samsung, SM-G6200’deki Infinity Display modelini tamamen geçebilir.

Siyah, Mavi, Kırmızı ve Pembe renklerine sahip Samsung Galaxy A6s yakında resmi olarak satışa sunulacak.