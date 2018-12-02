Samsung Galaxy A7 (2018), Samsung’un Galaxy A-serisinin bir parçası olarak en yeni akıllı telefonlardan bir tanesidir. Aynı zamanda Koreli üretici devinin üçlü arka kamera kurulumu olan ilk telefonudur. Yüksek teknolojili parçaların kullanılmasını daha Galaxy S serisinden veya Note serisinden beklerdik. Ancak bu özelliklerin A serisindeki bir modelde görülmesi oldukça şaşırtıcıdır.

Hepsi bu kadar da değil. Samsung, dünyanın ilk dört kameralı telefonu alan Galaxy A9 (2018) modelini de piyasaya sürdü. Yani genel olarak A serisi birçok “ilk” yönünden ön plana gelmeyi başardı.

Söz konusu Samsung Galaxy A7 2018 olunca bizi çok mutlu eden çok şey var. Super AMOLED, 18.5:9 ekran-gövde oranı, üçlü kamera kurulumu ve daha düşük bir fiyata amiral gemisi Galaxy S9 serisi ile aynı arayüzü var.

Samsung Galaxy A7 serisi, şirketin üretmiş olduğu orta ölçekli telefonlardır diyebiliriz. Ancak Nokia 7.1, Honor Play ve Motorola One gibi daha ucuz seçenekler, daha düşük fiyata benzer özellikler sunuyor. Bunu da bilmenizde fayda var.

Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Şimdi 64GB Samsung Galaxy A7 2018 modelinin fiyatı yaklaşık olarak 2300 TL’den başlar ve Türkiye’de ki birçok anlaşmalı mağazalardan ve satış noktalarından alınabilir.

Üç arka kamera kurulumu

6 inç FHD Super AMOLED ekran

Görünüş olarak amiral gemisi, performans olarak orta ölçekli

Arka ve ön cam kaplama, yanlar ise sportif bir plastik çerçeve ile kaplanmıştır. Genel olarak Galaxy A7 2018 orta ölçekli ve amiral gemisi akıllı telefonların bir karışımını sunuyor.

Bununla birlikte, bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyiler arasında etkileyici bir Super AMOLED ekran bulunmaktadır. 1080×2220 çözünürlük mükemmel bir şekilde ekran deneyimi sunar. 6 inçlik ekranı ise büyük olmasına rağmen kaba bir görünüme sahip değildir.

A7 2018 modeli Android 8.0 Oreo desteklidir. Genel olarak Google Play Store’daki bütün uygulamaları çalıştırsa da, Google’ın mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android 9 Pie’yı alamadığı için utanç verici olarak nitelendirilmektedir. Fakat aklınızda bulunsun, Samsung, Pie güncellemesini gönderecek ama kesin bir tarih henüz duyurulmamıştır.

Exynos 7885 yonga seti ile desteklenmektedir. Bu da orta ölçekli bir işlemcidir ve 4GB RAM ile eşleştirilmiştir. Kameralara gelince, telefonun arkasındaki üçlü kamera kurulumu var. Geniş, ultra geniş ve bir de derinlik algılama kamerası ile Samsung’dan bir ilke imza atmıştır.

3,300mAh batarya kapasitesi bulunan telefonun, ekran-batarya eşleşmesi, pil gücünde oldukça umut vaat etmektedir. Bağlantılar ve biyometreler de oldukça ideal özelliktedir. Kulaklık girişi, 4G, yüz kilidi ve parmak izi tarayıcısının da bulunması, orta ölçekli telefonlar arasında üst sıralara çıkmasına yardımcı olmuştur.

Tasarım

Plastik ve cam tasarım

microUSB şarj

Flat Ekran

Orta ölçekli telefonlar arasında yer alan A7 2018 modeli, Huawei Mate 20 Lite, Motorola One ve Nokia 7.1 ile rekabet ediyor.

Söz konusu rekabet olunca Samsung A7 2018 modelinin arkası ve önü cam kaplamadan oluşmuştur. Özellikleri iyi görünsede, biraz içi boş hissi uyandırıyor. Bu yüzden bu konuda daha güzel tasarlanmış Nokia 7.1 oldukça iyidir diyebiliriz. Yan çerçeveler plastiktir ve telefonun orta ölçekli olduğunu ilk dakika da hissettirir.

7.5 mm kalınlığı vardır. Yani ince diyebiliriz ve AMOLED ekran teknolojisi var. Renk seçenekleri arasında siyah, mavi, pembe ve altın renkleri mevcuttur. Genel olarak temiz bir tasarıma sahip. Sadece birkaç logo ve arkada hafif bir kamera göze çarpıyor.

Telefonun sağ tarafında iki adet ses düğmesi ve düz, gömülü, basması kolay bir güç düğmesi bulunmaktadır. Sol tarafta ise SIM kart (çift SIM kart sürümü de var) ve bir microSD kart destekleyen bir kart yuvası var. Alt kısmında ise kulak girişi ve microUBS şarj bağlantı noktasu yer alır.

Güç düğmesi, eski Sony telefonlarından ödünç alınan bir tasarım olan parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabiliyor. Yani iki parmak izi okuyucu sensörü var diyebiliriz. Amiral gemisi parmak izi tarayıcıları kadar hızlı olmasa da, güvenli bir şekilde çalışır. Genel olarak aktif bir şekilde çalışır. Yüz kilidi ise buna göre biraz daha hızlıdır diyebiliriz.

Ekran

6-inch 18.5:9 LCD ekran, 1080 x 2220 pixels

Çentiksiz

Samsung, A7 modeline Full HD+ çözünürlükte bir görünüm sağlamak için ciddi bir AMOLED ekran yerleştirdi. Yani bunu sayılara vuracak olursak 1080 x 2220 piksel anlamına gelir. Bunun yanı sıra 6 inç 411ppi çözünürlüğü beraberinde getirir.

Sadece bir kaç şey bu telefonu Samsung’un amiral gemisi Galaxy S9 modelinden ayırıyor. İlk önce, S9’un %83.6’sının aksine % 74.4’lük ekran-gövde oranıyla oldukça hoş bir görünüme sahip. Ekran kavisli değil ve amiral gemisine eş değer olarak aynı düzeyde renk doğruluğu veya ayrıntı sunmuyor.

Genel olarak LED’lerin fazla etki etmediği nokta beyaz rengi oluyor. Tam ekranda web sayfalarında yada kırmızı ve mavi ağırlıklı e-kitapları okurken çok fazla boş alan oluyor. Bu belki biraz can sıkıcı olabilir diye düsünüyoruz. Ancak film-video izleme, fotoğraflara bakma gibi durumlarda üst düzey performans sergiler.

Kullanıcı Arayüzü ve Performans

Android 8

Samsung UX

Android 8.0 tabanlı Samsung S9 modeline benzer bir deneyimi daha ucuz bir fiyata sunmak için tescilli bir arayüz ile eşleştirilmiştir.

Bu durum bazen kulağa iyi gelse de bazı kullanıcılar için sorun haline gelebilir. Genel olarak Samsung, cihazlarında en son yazılımı kullanma söz konusunda kötüdür. Çünkü bu yıl çıkan telefonların çoğunda Android Pie güncellemesi bulunurken, bunda olmaması üzücüdür. Sonuçta Android Pie tabanlı Samsung arayüzü daha çok ses getirmişti.

Ancak bu durum sizin için sorun değilse, orta ölçekli bir telefon olarak A7 2018 modelini tercih edebilirsiniz. Bir genelleme yapacak olursak Samsung, Android’i çok ciddi bir şekilde organize etmeyi biliyor. Bundan dolayı Oreo ve Pie arasındaki somut farkları fark edemeyeceksiniz. Ayrıca Play Store’daki tüm Android uygulamalarına erişebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzünün temelleri tanıdık. İçerisinde ana ekran, uygulamalar menüsü ve bildirimler çubuğu, ayrıca bazı kullanışlı Samsung özelleştirmeleri var. Bunların yanı sıra Güvenli Klasör‘de artık mevcut. Meraklı gözlerin görmemesi için dosya ve klasörleri kilitlemenizi sağlar. Ayrıca orjinal Android’den daha özelleştirilebilirdir. Ana ekran ızgarası boyutunu değiştirebilir ve kullanıcı arayüzünün görünümününde farklı temaları kullanabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzüyle ilgili de iyi olan şey, bunun oldukça hızlı olmasıdır. A7’nin Exynos 7885 sekiz çekirdekli yonga seti, diğer orta ölçekli telefonlara göre daha hızlı bir performans sergiler.

Benchmark testleri o kadar da üst düzey değildi. Ancak bu A7 2018 modelinin 3D oyunlarla başa çıkamayacağı anlamına gelmez. Mesela Monster Hunter Stories gibi büyük oyunlar her hangi bir kasma olmadan oynanılabilir.

Batarya

Samsung Galaxy A7 2018 son derece üst düzey bir pil ömrüne sahiptir. 3.300mAh’lık kapasitesi, orta menzilli bir telefon olarak tam bir gün için yeterince idealdir. Şayet ekran parlaklığına dikkat ederseniz çok daha uzun süre gideceğinden emin olabilirsiniz.

Samsung ayrıca, pil ömrünü uzatmak istediğiniz zamanlar için bir dizi güç tasarrufu seçeneği de telefona eklemiştir. Bunları kullanmıyor olsanız bile, tam parlaklıkta 90 dakikalık bir FullHD video izlediğinizde %11 azalır.

A7 2018 modelini %0’dan %100’e çıkarmak için iki saatin üzerinde bir şarj süresi vardır. Çünkü hızlı sarj desteği ve kablosuz şarj desteği bulunmaz.

Kamera

Üçlü kamera kurulumu

120 derece ultra geniş mercek

Yapay zeka destekli yazılım

Galaxy A7’deki üçlü kamera kurulumu ve Galaxy A9’daki dörtlü kamera kurulumu Samsung’dan bir ilk. Bu, A7’nin görüntü kalitesinin çok iyi olduğunu söylemek yersizdir. Çünkü orta menzilli bir telefondan bekleilen bir kalitedir. Muhtemelen birçok kişi bu paraya 3 kameranın yerine adam akıllı tek bir kameranın olmasını tercih ederdi.

Genek özelliklerinden başlarsak; birincil kamera 24MP (f/1.7, faz algılama ve otomatik netleme), daha iyi portre modu resimleri için 5MP derinlik sensörü ve geniş açı için 8MP sensör (f/2,4 13 mm eşdeğer odak uzaklığı) var.

İyi bir ışıklı ortamda, 24MP’lik sensör neredeyse ayrıntıların ayrıntılarını yakalayarak, gerçekten çok iyi bir çekim gerçekleştirir. Ara bir hatırlatma yapmamız gerekirse, Samsung resimlerini yoğun bir şekilde düzenlemeyi çok seviyor. Bundan dolayı A7’de çekilen resimler istisna değildir.

Bunların yanı sıra makro çekimlerde de oldukça başarılıdır. Yaklaşık 6-7cm uzaklıkta çarpıcı makro çekimler yapmanızı sağlar. Düşük ışıklı çekimler korkunç değildir, fakat belirlenen kontrast ve işleme biraz zayıf kalmaktadır.

Depolama ve Bağlantı Özellikleri

64GB depolama

microUSB şarj bağlantı noktası

Burada etkileyici bir özellik olan Samsung Galaxy S7, Galaxy S9, Razer Phone 2 ve Sony Xperia XZ3 gibi amiral gemilerinde bulunan 64GB dahili depolamanın yeni Galaxy A7’de bulunmasıdır.Ayrıca bir microSD yuvası da var, bu sayede dahili depolamayı 512GB daha fazla yükseltebilirsiniz. Yani telefonunuzu bir medya harddiski gibi kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda A7 2018 modeli, 4G (Cat. 6: 301Mbps) bağlantı sağlarken, 4GB RAM ile de birçok amiral gemisindeki aynı özelliğe sahiptir.

Genel Değerlendirme

Samsung Galaxy A7, tam anlamıyla büyük bir orta ölçekli telefondur. Kamera sistemi gerçekten çok iyidir diyebilir, tabiki bazı şartları göz önünde bulundurursak. Ayrıca fiyat ve kullanıcı deneyimi oldukça idealdir. Ekran konusu ise orta ölçekli telefonlar arasında en rekabetçidir diyebiliriz. Pil ömrünün yanı sıra dahili depolaması da oldukça övgüye layıktır.

Fakat plastik bir çerçevenin olması, hızlı sarjı desteklemeyen microUSB bağlantı noktasının olması, birçok kişi için hayal kırıklığıdır diyebiliriz. Şayet sizler bunları göz artı edecekseniz, bu telefon oldukça mükemmel bir orta ölçekli telefondur diye noktalayabiliriz.