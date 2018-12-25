Samsung’un orta segment modelleri için yenileme çalışmaları devam ediyor. Ardı ardına çoklu kamera destekli modelleri tanıtan marka, geçtiğimiz günlerde Galaxy A7 modeli için de bir güncelleme yapacağını duyurmuştu. Marka için duyurulan yeni seri ise Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition olarak açıklandı.

İtalyan devlerinden biri olan Juventus takımıyla yapılan anlaşma sonucunda duyurulan Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition, ana modelin özelleştirilmiş olan versiyonu olarak ortaya çıkmış oldu.

Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition Nasıl Bir Ayrıcalık Sunuyor?

Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition versiyonu özel tasarım seri olarak geliyor. Özel tasarım serinin odak noktası tabii ki Juventus takımı. Ana tasarımda önemli bir değişiklik sunmayan seri, siyah renk ve tema üzerine kurulmuş bir şekilde geliyor.

4 GB RAM bellek miktarı ve 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonuyla sunulan özel tasarımın, Juventus VR ve TV uygulamalarını da beraberinde sunduğu açıklandı. Kutudan her iki uygulamayla beraber çıkacak olan telefonlar, aynı zamanda Juventus TV için de 1 yıl tamamen ücretsiz paket sunacak.

Özel versiyonun ana modelden farklılık konusunda diğer detaylarda temalar ve zil sesleri olacak. Bu modelde özel olarak yüklenmiş temalar ve zil seslerini göreceğiz. Tema paketlerinin detayları konusunda ise bir paylaşım yapılmadı.

Şu an için 405 dolar gibi bir satış fiyatına sahip olacağı açıklanan yeni versiyonun, satışı için ise bir sınırlama söz konusu. Bu modelin satışının sadece İtalya genelinde yapılacağı belirtildi. Galaxy A7 2018 modelinin özelleştirilmiş versiyonunun ülkemizde satışının yapılması ise pek olası değil. Benzer özel versiyonların ise gelebileceğini ekleyelim. Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition sonrasında gelecek modeller konusunda ise en ufak bir bilgi yok.