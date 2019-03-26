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Samsung Galaxy A70 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, orta sınıf akıllı telefonlarına yeni bir üye daha ekledi. İşte, karşınızda Samsung Galaxy A70...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A70 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Kısa bir süre önce Galaxy A70 hakkında başlayan söylenti yağmuru, Samsung‘un Galaxy A70 akıllı telefonunu resmi olarak duyurması ile son buldu.

Akıllı telefonun öne çıkan özellikleri arasında 20:9 en boy oranına sahip 6.7-inç Full HD + Infinity-U Süper AMOLED ekran ile donatılması yer alıyor. Snapdragon 675 sekiz çekirdekli yonga seti ile desteklenmektedir. Ayrıca 8GB RAM‘i olan telefon, Android Pie tabanlı Samsung One UI arayüzünü kullanıyor.

Kamera bölümünde f/1.7 açıklıklı 32 megapiksel arka kamera, portre çekimleri için ikincil 5 megapiksel kamera ve 8 megapiksel 123 derecelik ultra geniş açılı sensörler yer alıyor. Telefonun gradyan kaplamalı 3D Glasstic gövdesi var. 25W’lık süper hızlı şarjı destekleyen 4500mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Samsung Galaxy A70 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A70 Özellikleri

  • Ekran: 6.7 inç (2400 x 1080 piksel) FullHD+ 20:9 Infinity-U Süper AMOLED ekran
  • İşlemci: Adreno 612 GPU’lu 2GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 675 Mobil Platformu
  • Bellek: 128GB Depolama + 6GB/8GB RAM, micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) tabanlı Samsung One UI
  • Arka Kamera: f/1.7 açıklığa sahip LED flaşlı 32MP arka kamera, f/2.2 açıklığa sahip 5MP derinlik sensörü, f/2.2 açıklığa sahip 8MP 123 derecelik ultra geniş açılı kamera
  • Selfie Kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP
  • Ekstralar: Ekran içi Parmak İzi sensörü, Çift sim, 3.5mm ses girişi, FM Radyo
  • Boyutlar: 164.2 × 76.7 × 7.9mm; Ağırlık: 183g
  • Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
  • Batarya: 25W süper hızlı şarj ile 4500mAh (tipik) / 4400mAh (minimum)

Samsung Galaxy A70 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Samsung Galaxy A70 modeli, Mavi, Siyah, Mercan ve Beyaz renklerde geliyor. Yaklaşık olarak 466 dolardan başlayan fiyatlarla, 8 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.

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