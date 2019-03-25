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Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A60 Özellikleri ve Teknik Çizimleri Paylaşıldı

Samsung'un en kalabalık serisi Galaxy A ailesine 2 yeni telefon daha ekleniyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A60 Özellikleri ve Teknik Çizimleri Paylaşıldı

Samsung, geçen ay Galaxy A10, Galaxy A30 (inceleme) ve Galaxy A50 (inceleme) akıllı telefonlarından sonra bu ayda Galaxy A40 ve Galaxy A20 modellerini tanıttı. Bu gün ise Galaxy A60 ve Galaxy A70 akıllı telefonları Çin’de TENAA tarafından onaylandı.

Bu, bu ayın başlarında ortaya çıkan Galaxy A60 modelinin özelliklerine benzeyen Galaxy A70‘in 6.7 inçlik bir ekran ve 4400mAh pil ortaya çıkardı. Görüntü aynı zamanda bir Infinity-U ekranı, üçlü arka kamera, gradyan arka panel ve ekran içi parmak izi tarayıcıyı ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy A70 Özellikleri söylentilere göre aşağıdaki gibidir.

Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A60 Özellikleri ve Teknik Çizimleri Paylaşıldı

  • 6.7 inç (2340×1080 piksel) FullHD+ Infinity-U Süper AMOLED ekran
  • Adreno 612 GPU’lu 2GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 675 Mobil Platformu
  • 128GB Depolama özellikli 6GB/8GB RAM, micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza
  • Android 9.0 (Pie) tabanlı Samsung One UI
  • Çift sim
  • LED flaşlı 32MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP derinlik sensörü, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera
  • 32MP selfie kamerası
  • Ekran içi Parmak İzi sensörü
  • 3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo
  • Boyutlar: 164.2 × 76.7 × 7.9mm
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
  • Hızlı şarj ile 4500mAh batarya

Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A60 Özellikleri ve Teknik Çizimleri Paylaşıldı

Galaxy A60 modeli ise, 6.3 inçlik bir ekrana sahip. A50’ye benzer ekran tasarımı, üçlü arka kamera, arkada parmak izi tarayıcı gibi bir ekran ortaya koyuyor. Bu, aynı zamanda cam benzeri bir gradyan sırtına da sahip gibi görünüyor. Akıllı telefon 3410mAh batarya ile donatılmıştır.

Hem Galaxy A70 hem de Galaxy A60’ın 10 Nisan’da çentiksiz ekran ile gelmesi beklenen Galaxy A90 ile duyurulması bekleniyor. Yakında TENAA üzerinden telefonları hakkında daha fazla özellik gün yüzüne çıkacaktır.

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