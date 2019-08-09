Samsung Galaxy A70s Geekbench’te Görüntülendi!

Samsung, kısa biri süre önce Note 10 ve Note 10 Plus cihazlarını tanıttı. Şirketin şimdi de yeni Galaxy A serisi telefonların tanıtımının üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu akıllı telefonların yılın ilk yarısında piyasaya sürülen Galaxy A telefonlarının gelişmiş versiyonları olarak geldiği tahmin ediliyor.

Model numarası SM-A707F olan yeni bir Samsung telefonun Geekbench listesi ortaya çıktı. Orijinal Galaxy A70 telefonunun model numarası SM-A705 olduğundan, SM-A707F’nin geliştirilmiş Galaxy A70s olduğu varsayılıyor.

Yakın tarihli bir raporda 64 megapiksel kamera kullanan ilk Samsung telefon olabileceği iddia edildi. Sözde Samsung Galaxy A70s’in Geekbench listesi, Snapdragon 675 yonga seti tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Ayrıca akıllı telefonun 6 GB RAM‘e sahip olduğunu ve Android 9 Pie OS’de çalıştığı yer alıyor.

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde SM-A707F akıllı telefon sırasıyla 2365 ve 6372 puan kazandı. Bu yılın başlarında açıklanan Galaxy A70 akıllı telefonu da Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM tarafından da kullanılıyor.

İlgili haberlerde, güvenilir kaynak Ice Universe, Samsung’un 64 megapiksel kameralı bir Galaxy A serisi telefonda çalıştığını iddia etti. Güney Kore şirketinin telefonu Eylül veya Ekim aylarında tanıtmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi. Galaxy A70 cep telefonunun 64 megapiksel GW1 sensörüne sahip ilk Samsung olabileceği tahmin ediliyor.