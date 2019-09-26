Samsung Galaxy A70s Geliyor – İşte Özellikleri

Samsung'un A serisi cihazlarının yükseltilmiş sürümleri olan "s" markalı telefonlar tanıtılmaya devam edecek gibi duruyor...

Kısa bir süre önce Samsung Galaxy A70s, Çin’in TENAA telekom otoritesinin veritabanında tespit edildi. Buna ek olarak telefonun destek sayfası da yayına girdi. Telefonun tasarımı, destek sayfasında görünen kullanım kılavuzu ile ortaya çıktı.

Bugün ise akıllı telefon Google Console’da paylaşıldı. Telefonun bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Samsung Galaxy A70s Google Console listesi, 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük ve 420 ppi piksel yoğunluğunu sunan bir ekranla donatıldığını ortaya koydu. Bu, telefonun 20:9 oranında en boy oranını sunacağı anlamına geliyor.

Android 9 Pie OS ile kutudan çıkacak olan telefon, Adreno 612 grafiklerine sahip olacak. Cihaz, Snapdragon 675 yonga seti tarafından desteklenecektir. Ayrıca telefonda 6GB RAM var. TENAA listesinde yer alan telefonun görüntüleri, Galaxy A50s telefonuna benzer bir tasarıma sahip olacağını gösterdi.

Arka paneli gradyan renkte olan telefonun üçlü kamera kurulumu var. Akıllı telefonun ön tarafında, selfie kamerasını barındıran bir Infinity-U çentiği bulunuyor. Ses seviyesini ve gücü kontrol etme düğmeleri cihazın sağ kenarına yerleştirilmiştir.

Galaxy A70s’in üçlü kamera kurulumu, 64 megapiksel Samsung GW1 lensini içeriyor. Ekran içi parmak izi tarayıcıta ev sahipliği yapan AMOLED 6,7 inç ekran ile geliyor.