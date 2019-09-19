Samsung Galaxy A70s Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Samsung akıllı telefon modellerinde A serilerini güncellemeye başladı. Markanın yeni akıllı telefon modellerinden birisi de Samsung Galaxy A70s serisi olacak.

Güçlü özelliklerle kendini gösteren Samsung Galaxy A70 akıllı telefonlarının güncellenmiş versiyonu olarak gelmesi beklenen yeni akıllı telefonların özellikleri için de önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bundan 1 ay kadar önce telefonların teknik özellikleri için ilk bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni seri akıllı telefon modelinin özellikleri detaylandı.

Samsung Galaxy A70s Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Yeni akıllı telefon başta tasarım kısmında farkını ortaya koyacak. Bu modelin su damlası çentik alanı sunduğunu görmek mümkün olacak. Su damlası çentik alanı, ana hatlarıyla tasarımın korunacağını ortaya koyuyor.

Arka kamera yerleşiminin ise değişmesi beklenmiyor. Yine üst üste kamera dizilimi kullanılacak gibi duruyor. Yeni akıllı telefon modelinde tasarımı bir yana bırakacak olursak telefonun orta segment bir seri olacağını görüyoruz.

Teknik Detaylar

İlk olarak çıkan bilgilere göre yeni serinin içerisinde Snapdragon 675 işlemcileri bulunacak. 8 çekirdekli başarılı işlemci, orta segment iyi bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kalmamızı sağlamış olacak. Bunun dışında telefonun içerisinde 6 GB RAM kullanıldığını göreceğiz.

Bellek kısmında ekstra bir seçenek olup olmayacağı da yine kesin değil. Belki 8 GB RAM kullanan bir versiyon da görme şansını elde edebiliriz. İşlemci ve RAM dışında en çok dikkat çeken bölüm kameralar olacak. Telefonların kameraları kısmında 64 MP değerinde ISOCELL bir ana kamera karşımıza çıkacak. 3 kameranın bulunacağı akıllı telefonun ön kısımda ise tek bir kamera sunduğunu göreceğiz.

Şimdilik telefonun kesin tanıtım tarihi ortaya çıkmış değil. Bunun için detayları beklemek lazım. Özellikle Samsung Galaxy A70s fiyatını merakla bekliyoruz.