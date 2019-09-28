Samsung Galaxy A70s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

A70 modelinin güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Samsung Galaxy A70s akıllı telefonları için beklenen tanıtım gerçekleştirildi. Yeni akıllı telefon modellerinin özelliklerinin ve yeni akıllı telefonların tasarımının açıklandığı etkinlik sonrasındaki detaylara bakalım.

Samsung Galaxy A70s Tasarımı

Yeni akıllı telefonların dikkat çeken bir tasarımı var. Ön kısımda çentik alanının kullanıldığı akıllı telefon, çentik alanı dışında genel olarak geniş bir ekran tasarımıyla beraber geliyor. Telefonların ön kısımda su damlası çentik alanının ana modelin tasarımını yansıttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bunun dışında arka kapak kısmına baktığımız zaman ise üst üste sıralı olan 3 arka kameranın dikkat çektiğini görüyoruz. Kameraların hemen altında bir de flaş ışığı dikkat çekiyor. Arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörü bulunmuyor çünkü parmak izi sensörlerinin ekranın altına taşındığı görülüyor.

Samsung Galaxy A70s Teknik Özellikleri Neler?

Telefon orta segment iyi modeller arasında yer alan serilerden bir tanesi. İşlemci kısmında Snapdragon 675 serisine yer verilen akıllı telefonların, aynı şekilde RAM kısmında da başarılı sonuçlar sunduğunu görmek mümkün olacak.

RAM kısmında 6 GB ile 8 GB seçenekleri sunulmakta. İki farklı RAM kapasitesinin sunulduğu modelin 128 GB depolama alanı bulunduğunu da belirtelim.

Telefonun ekran kısmında ise 6.7 inçlik geniş bir panel kullandığını görmek mümkün olacak. Oldukça geniş bir ekran paneline sahip olan Samsung Galaxy A70s akıllı telefonlarının çözünürlük değeri kısmında ise FHD+ değerine yer verdiği görülmekte.

Başarılı akıllı telefonların ekran panel teknolojisi ise Super AMOLED olarak açıklandı. Zaten ekran konusunda Samsung’un nasıl bir tecrübesi olduğu biliniyor.

Kamera Özellikleri

Yeni akıllı telefonların kamera kısmında 3 arka kamera öne çıkıyor. 64 MP ana kameranın yanında 8 MP ikinci kamera ve 5 MP üçüncü arka kamera sunuluyor. Bunun yanında ön kısımda ise 32 MP değerinde bir ön kamera kullanılıyor.

4500 mAh değerinde bataryaları, 25W hızlı şarj desteği gibi artılarıyla beraber yeni akıllı telefon modellerinin 411 dolar başlangıç fiyatı bulunuyor. 8 GB RAM kullanan versiyonun fiyatı ise 440 dolar.