Samsung Galaxy A70s Tasarımı Ortaya Çıktı

A serisi akıllı telefonları en az amiral gemisi serileri kadar ilgi çekmeye başlayan Samsung, bu ilgiyi karşılamak için yeni akıllı telefon modellerini sunmaya devam ediyor. Yeni seri akıllı telefon modelleri içerisinde yer almasını beklediğimiz modellerden birisi de Samsung Galaxy A70s akıllı telefonları olacak.

A70 akıllı telefonunun güncellenmiş versiyonu olarak sunulması beklenen Samsung Galaxy A70s akıllı telefonları için belli başlı sistem özelliklerinin ortaya çıktığından söz etmiştik. Şimdi ise yeni akıllı telefon modelleri için bazı tasarım detayları ortaya çıkıt. Öyle ki telefonların kullanım kılavuzu olduğu iddia edilen kılavuz içerisinden görseller paylaşıldı.

Samsung Galaxy A70s Tasarım Çizgileri

Kullanım kılavuzunda ortaya çıkan bilgilere göre telefonun ekran kısmında çentik alanı kullanılmaya devam edecek. Mini bir çentik alanının kullanılacağı akıllı telefonun, sadece tek ön kamerasına bu alan içerisinde izin verdiğini görmek mümkün olacak.

Bir diğer noktada telefonların ekran üzerinden parmak izi sensörü sunduğunu göreceğiz. Ekranın hemen üzerinden yer alacak olan parmak izi sensörü, tasarım kısmında herhangi bir değişikliğe neden olmayacak. Yine beklendiği gibi alt kısımda ince bir çerçeve alanına yer veriliyor olacak.

Kullanım kılavuzunda ortaya çıkan görseller, telefonların arka kısmında 3 kameranın bulunacağını gösteriyor. Genel kamera dizilimi kısmında bir değişiklik olmayacak. Üç kameranın hemen altında bir flaş ışığı bulunacak. Bu flaş ışığının boyutu kısmında da değişiklik söz konusu olmayacak.

Kısacası tasarım ana modelle hemen hemen aynı olacak. Tabii ki kullanım kılavuzunda yer alan tek detay tasarım kısmı değil. Bunun dışında bazı teknik özellikler için de bilgiler paylaşılmış gibi duruyor. En önemli detay, USB Type C bağlantısının desteklenecek olması. USB Type C sayesinde muhtemelen hızlı şarj sunulması da sağlanmış olacak.

Samsung Galaxy A70s akıllı telefonları için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Daha güçlü bir akıllı telefon olarak gelmesi beklenen yeni modelin tanıtım tarihi hala kesin değil. Buna karşın kullanım kılavuzlarının sızdırılmış olması, tanıtım için çok bir süre kalmadığını gösteriyor.