Samsung Galaxy A71 Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung‘un Galaxy Note10 serisi, Galaxy S10 serisinden çok farklı bir delikli ekrana sahip. Bu tasarım artık Galaxy Note10 ve Galaxy Note10 Plus ‘a özel olmayacak, yeni bir sızıntı yaklaşmakta olan Galaxy A71‘de de benzer bir tasarımın olacağını ortaya çıkardı.

Samsung A71‘in, üç tarafı da çerçevelerden arındırılmış ve alt kısmında sadece birkaç milimetrelik alan bırakılmış. Ekran kesinlikle AMOLED ancak delik Galaxy Note10’lardan biraz daha büyük görünüyor.

Arkada dikdörtgen bir kamera çıkıntısına sahip. Kamera muhafazası büyük ve L şeklinde düzenlenmiş dört kamerayı barındırıyor. Sensörlerin yanında bir de LED flaş mevcut. Daha kolay tutulması için arka kısım kenarlardan kavisli. Arkasında parmak izi tarayıcısı yok fakat, ekranın altında bir tane var.

Galaxy A71, alt kısmında bir USB Tip-C bağlantı noktasına sahip ve sağdaki hoparlör girişi ve birincil mikrofon ile, solda 3.5mm ses girişi ile çevrili. Ses seviyesi ve güç düğmeleri sağdayken, SIM kart kısmı çerçevenin sol tarafında.

Ekran 6,7 inç ve telefon 163,5 x 76 x 9,2 milimetre boyutunda. Galaxy A71‘in ExGos 980 işlemci tarafından desteklenecek. Model numarasının SM-A7160 olduğu ortaya çıkan A71, aynı zamanda 5G‘yi de destekleyecek.

Galaxy A71, bu tasarıma sahip tek A serisi telefon olmayacak. Sızıntıya göre daha sonra çıkacak olan Galaxy A51 de aynı delikli ekranı ve arka kamera tasarımına sahip. A serisi ilk olarak Çin’de satışa sunulacak.