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Samsung Galaxy A71 Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A71 performans değerleri konusunda yeni detaylar ortaya çıktı. Samsung Galaxy A71 akıllı telefonnlarının özellikleri neler olacak? Performans değerlerinde dikkat çeken bölümler neresi?

By İbrahim Kızılırmak

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Samsung Galaxy A71

Akıllı telefonlar konusunda hız kazanan Samsung, yoluna dolu dizgin bir şekilde devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çeken serileri sunduğunu görüyoruz. Bu modellerden birisi de Samsung Galaxy A71 akıllı telefonları olacak.

Tasarımı konusunda net bilgiler ortaya çıkmış değil ancak Samsung Galaxy A71 akıllı telefonlarının şimdiden sistem özellikleri ortaya çıkmış durumda. Performans testlerinde görülen değerlere göre Samsung Galaxy A71 akıllı telefonları da yine iddialı modeller arasındaki yerini alacak. Samsung’un kendi işlemcileri yerine Snapdragon işlemcilerini kullanacağı görülen akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim.

Samsung Galaxy A71 Orta Segment Modeli Olacak

Yeni akıllı telefon içerisinde Snapdragon 675 serisi işlemcileri bulunacak. Amiral gemisi akıllı telefonlar kadar başarılı bir performans ortaya koymayacak olsa da Snapdragon 675 işlemcilerinin yine başarılı bir değere sahip olduğunu görüyoruz.

Yeni işlemcilerin yanında iddialı bir RAM miktarının kullanılacağı konusunda bilgiler var. Performans testlerine göre Samsung Galaxy A71 akıllı telefonunun içerisinde 8 GB RAM bulunacak. Bu ana modelde yer alacak ana RAM miktarı olacak. Farklı versiyonlarda, farklı RAM miktarlarının olup olmayacağı konusu soru işaretleri arasında.

Yeni akıllı telefonların performans değerleri kısmında da farklı modellerden biri olması olası. Öyle ki Snapdragon 675 işlemcilerine karşın tek çekirdek puanı 2540 ve çoklu çekirdek puanı da 7081 olarak açıklandı.

Samsung Galaxy A71

Bu değerler başarılı bir performans aralığının geleceğini gösteriyor. Muhtemelen Android 10 işletim sisteminin de performans kısmında artı bir etkisi olmuş gibi gözüküyor. Performans testlerinde Android 10 işletim sistemiyle testleri yapıldığı ve puanların oldukça yüksek olduğu görülüyor.

Telefonların tüm bu özelliklerle beraber yenilenmiş olan tasarım çizgisini devam ettirmesi de yine beklentilerimiz arasında. Fakat ne yazık ki yeni akıllı telefonların tasarımının nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi ortaya çıkmış değil.

Muhtemelen bu modelde IFA sonrasında ortaya çıkacak ve tasarım kısmında nasıl bir seriye yer verildiğini görmüş olacağız. Tasarım konusunda da detaylar ortaya çıktığı zaman paylaşacağız.

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