Samsung Galaxy A71 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Galaxy A51‘in piyasaya sürülmesinin yanı sıra Samsung Vietnam, aynı gün Galaxy A71 akıllı telefonunu da tanıttı. Telefon, Galaxy A51‘e benzer bir tasarımla piyasaya sürülecek ancak daha iyi dahili parçalarla dolu.

Galaxy A71, Galaxy Note 10 gibi bir Infinity-O ekran ile etkilemeyi başarıyor. Arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüklü dörtlü kamera kurulumu ve hızlı şarj için destek taşıyan büyük boyutlu bir bataryası mevcut. 163,6 x 76 x 7,7 mm ölçülerinde ve 179 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A71‘in, parmak izi okuyucusu ile entegre edilmiş 6.7 inçlik bir S-AMOLED Infinity-O ekranı var.

1080 x 2400 piksel tam HD Plus çözünürlüğü ve 20: 9‘u en boy oranına sahip. Galaxy A71‘e güç veren sekiz çekirdekli işlemci ise 2.2GHz Snapdragon 730 yonga sistemi. Telefon 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Her iki model de 64GB ve 128 GB yerel depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihaz ek depolama için özel bir microSD kart yuvası ile birlikte raflarda yerini alacak.

Galaxy A71, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel ön kamera bulunduruyor. Akıllı telefonun arka kapağında dört mercek ve bir LED flaşı barındıran dikdörtgen bir kamera modülü var.

Bir f / 1.8 diyafram 64 megapiksel ana mercek, bir f / 2.2 diyafram 5 megapiksel derinlik sensörü, bir f / 2.4 diyafram 5 megapiksel makro mercek ve bir f / 2.2 diyafram 12 megapiksel ultra ince sensörden oluşuyor.

One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi Galaxy A71‘e önceden yüklenmiş olarak bulunacak. Cihaz, 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh batarya ile satışa sunulacak. Telefon ayrıca yüz tanımayı destekliyor.

Samsung, Galaxy A71‘in fiyatlandırmasını ve kullanılabilirliğini henüz onaylamadı. Ancak, telefonun Prizma Crush Black, Prizma Crush Silver, Prizma Crush Blue ve Prizma Crush Pink gibi renk seçenekleriyle geleceğini doğruladı.

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