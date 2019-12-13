Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy A71 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A71 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A71'e dair bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

-

9
0
Samsung Galaxy A71 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Galaxy A51‘in piyasaya sürülmesinin yanı sıra Samsung Vietnam, aynı gün Galaxy A71 akıllı telefonunu da tanıttı. Telefon, Galaxy A51‘e benzer bir tasarımla piyasaya sürülecek ancak daha iyi dahili parçalarla dolu.

Galaxy A71, Galaxy Note 10 gibi bir Infinity-O ekran ile etkilemeyi başarıyor. Arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüklü dörtlü kamera kurulumu ve hızlı şarj için destek taşıyan büyük boyutlu bir bataryası mevcut. 163,6 x 76 x 7,7 mm ölçülerinde ve 179 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A71‘in, parmak izi okuyucusu ile entegre edilmiş 6.7 inçlik bir S-AMOLED Infinity-O ekranı var.

1080 x 2400 piksel tam HD Plus çözünürlüğü ve 20: 9‘u en boy oranına sahip. Galaxy A71‘e güç veren sekiz çekirdekli işlemci ise 2.2GHz Snapdragon 730 yonga sistemi. Telefon 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Her iki model de 64GB ve 128 GB yerel depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihaz ek depolama için özel bir microSD kart yuvası ile birlikte raflarda yerini alacak.

Samsung Galaxy A71 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Galaxy A71, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel ön kamera bulunduruyor. Akıllı telefonun arka kapağında dört mercek ve bir LED flaşı barındıran dikdörtgen bir kamera modülü var.

Bir f / 1.8 diyafram 64 megapiksel ana mercek, bir f / 2.2 diyafram 5 megapiksel derinlik sensörü, bir f / 2.4 diyafram 5 megapiksel makro mercek ve bir f / 2.2 diyafram 12 megapiksel ultra ince sensörden oluşuyor.

One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi Galaxy A71‘e önceden yüklenmiş olarak bulunacak. Cihaz, 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh batarya ile satışa sunulacak. Telefon ayrıca yüz tanımayı destekliyor.

Samsung Galaxy A71 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy A71‘in fiyatlandırmasını ve kullanılabilirliğini henüz onaylamadı. Ancak, telefonun Prizma Crush Black, Prizma Crush Silver, Prizma Crush Blue ve Prizma Crush Pink gibi renk seçenekleriyle geleceğini doğruladı.

Galaxy A51 akıllı telefonu hakkında bilgi edinmek için bu bağlantıyı ziyaret edin.

Önceki İçerikSamsung Galaxy A51 Tanıtıldı – Fiyatı Ve Özellikleri
Sonraki İçerikGalaxy S9 Serisi – Open Beta Nasıl Etkinleştirilir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Galaxy S9 Serisi – Open Beta Nasıl Etkinleştirilir?

Yeni bir rapora göre, Samsung, One UI 2'yi alacak olan Galaxy S9 serisi için Open Beta testine başlıyor. Daha önce Samsung'un Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A71 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Galaxy A51'in piyasaya sürülmesinin yanı sıra Samsung Vietnam, aynı gün Galaxy A71 akıllı telefonunu da tanıttı. Telefon, Galaxy A51'e benzer bir tasarımla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A51 Tanıtıldı – Fiyatı Ve Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Vietnam'da iki yeni Galaxy A 2020 serisi akıllı telefonu tanıttı. Galaxy A51 ve Galaxy A71 telefonları, Galaxy A50 /...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Mi 8 Lite İçin MIUI 11 Beta Güncellemesi!

Xiaomi, MIUI 11 güncellemesini son çıkan akıllı telefon modellerine de getirme kararı aldı. Çok fazla sayıda Xiaomi telefonu, Mi Mix 3, Mi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Google Chrome’da Artık Ekran Görüntüsü Almak Daha Kolay Olacak!

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı olan Google Chrome, son bir güncellemede parola koruması ve gerçek zamanlı kimlik avı koruması gibi çeşitli çözümler...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.