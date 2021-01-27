Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy A72 4G Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Samsung Galaxy A72 4G Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu A72 4G yeni bir sertifika alarak hızlı şarj desteği ile geliyor.

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung

Samsung yeni üst düzey telefonlarını tanıtımını geçen hafta yapmıştı. Şimdi ise şirketin yeni orta segment A serisi cihazlarını tanıtması bekleniyor. Yeni orta segment A serisi cihazlardan bir tanesi A72 4G olmuştu.

Cihaz dün Samsung‘un resmi destek sitesine eklenmişti. Bugün ise yeni bir FCC sertifikası alarak telefonun resmi çıkış tarihi de yaklaşmış oldu. Sertifikanın ayrıntılarına bakacak olursak eğer, cihazın kutu içeriğinde şarj cihazı olacak.

FCC detayında cihaz SM-A725M model numarasına sahip. Ayrıca şirket bu modelinin kutusunda 25 W hızlı şarj desteği sunuyor. Galaxy Note 10‘dan bugüne kadar standart şekilde gelen 25 W hızlı şarj adaptörü yeni A72 4G‘de de geliyor.

Şuan için FCC detayında cihaz hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Ancak cihazın bu sertifikayı almasıyla birlikte Samsung, yeni modelini ilerleyen haftalarda tanıtabilir. Şuan başka resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Yeni AirPods Pro 2, 2021’in İlk Yarısında Satışa Çıkacak!

Apple, geçtiğimiz yıl çıkardığı yeni iPhone 12 serisinden sonra piyasada pek fazla kendisini göstermedi. Ancak şirket 2021 yılında birçok yeni model cihazıyla karşımıza çıkacak....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni iPhone 13 Serisi Wi-Fi 6E Desteği İle Gelebilir!

Apple'ın 2021 yılının son aylarında tanıtması beklenen yeni serisi iPhone 13 hakkında yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Bugün çıkan bilgilere göre şirketin yeni serisinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X7 ve X7 Pro Satışa Çıkıyor!

Realme, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıttığı yeni X7 ve X7 Pro serisini satışa çıkarmaya başlıyor. Bu yeni seri, MediaTek'in Dimensity 800U yonga setine sahip...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Sertifikalı Yeni Bir Vivo Modeli Geliyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni bir Google Play desteği olan model üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirketin V2072A model numarasına sahip bu yeni telefonu,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus, Oxygen OS 11 Güncellemesi Göndermeye Başladı!

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, piyasaya sunduğu yeni modellerinin dışında bir önceki modellerine de göndererek gündem de yerini korumaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014