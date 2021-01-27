Samsung Galaxy A72 4G Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Samsung yeni üst düzey telefonlarını tanıtımını geçen hafta yapmıştı. Şimdi ise şirketin yeni orta segment A serisi cihazlarını tanıtması bekleniyor. Yeni orta segment A serisi cihazlardan bir tanesi A72 4G olmuştu.

Cihaz dün Samsung‘un resmi destek sitesine eklenmişti. Bugün ise yeni bir FCC sertifikası alarak telefonun resmi çıkış tarihi de yaklaşmış oldu. Sertifikanın ayrıntılarına bakacak olursak eğer, cihazın kutu içeriğinde şarj cihazı olacak.

FCC detayında cihaz SM-A725M model numarasına sahip. Ayrıca şirket bu modelinin kutusunda 25 W hızlı şarj desteği sunuyor. Galaxy Note 10‘dan bugüne kadar standart şekilde gelen 25 W hızlı şarj adaptörü yeni A72 4G‘de de geliyor.

Şuan için FCC detayında cihaz hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Ancak cihazın bu sertifikayı almasıyla birlikte Samsung, yeni modelini ilerleyen haftalarda tanıtabilir. Şuan başka resmi bir açıklama bulunmuyor.