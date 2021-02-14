Samsung Galaxy A72 4G’nin İlk Görselleri Sızdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay yeni üst seviye amiral gemisi Galaxy S21 serisini resmi olarak tanıtmıştı. Şirket bu serisini satışa çıkardıktan sonra artık yeni orta segment A serisi cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihazlar Galaxy A52 5G ve Galaxy A72 4G olarak karşımıza çıkacak.

Bu iki cihaz arasından Galaxy A72 4G hakkında bugüne kadar ortaya sadece birkaç özelliği ve ismi dışında pek fazla sızıntı çıkmamıştı. Ancak bugün yeni modelin ilk görselleri sızdırılmış durumda. Cihaz 4G ve 5G olmak üzere iki versiyon ile birlikte geliyor.





WinFuture tarafından paylaşılan görsellere detaylı bir şekilde bakacak olursak eğer cihazın ön tarafında 6.7 inç FullHD + 90Hz Super AMOLED bir ekran ve 32 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise 64 Megapiksel + 12 Megapiksel Ultra + 5 Megapiksel derinlik + 5 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü kamera modülü konumlandırılmış.

Ayrıca bazı kaynaklarda cihazın derinlik sensörü yerine 8 Megapiksel telefoto (2x zoom) kullanacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihaz 8 GB RAM kapasitesine ve Snapdragon 720G yonga setine sahip. Ekran için gömülmüş parmak izi okuyucusu ile gelen model, Android 11 ve 128 / 256 GB dahili depolama alanlarını içerisinde barındırıyor.





Yeni Galaxy A72 4G, IP67 sertifikasının yanı sıra 5.000 mAh bataryaya sahip. Bu bataryanın hızlı şarj destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak FCC sertifikasında 25 W adaptörle gönderileceği detayı ortaya çıkmıştı.





Şuan için sadece Alman fiyat karşılaştırma servisi Idealo‘nun listesinde cihazın 128 GB versiyonu 449 euro, 256 GB versiyonu ise 509 euro olarak belirlenmiş. Samsung, yeni modelini ne zaman sunacağı konusunda resmi bir bilgi açıklamadı.