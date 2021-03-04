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Samsung Galaxy A72 4G, Snapdragon 720G İle Geliyor!

Samsung'un yeni orta segment A serisi akıllı telefonu Galaxy A72 4G, Google Play Console'da göründü. İşte yeni modelin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy A72 4G

Kore’li dev Samsung, üst düzey özelliklere sahip yeni Galaxy S21 serisini geçtiğimiz Ocak ayında tanıttı ve Şubat ayında satışa sunmaya başladı. Şirket bu seriden sonra artık yeni orta segment A serisi üzerinde çalışmaya başladı. Yeni A serisinin içerisinde Galaxy A52 ve A72 yer alıyor.

Bugün ise Galaxy A72 4G hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihaz bugün itibariyle Google Play Console‘da görünmeye başladı. GPC, tarafından paylaşılan görselde cihazın Snapdragon 720G yonga setiyle birlikte geleceği doğrulanmış oldu.

Paylaşılan bilgiler arasında cihazın 6 ve 8 GB RAM kapasitelerine sahip iki versiyonu bulunuyor. Ayrıca telefon Android 11 ile gelecek ve 3 yıl boyunca yazılım güncellemesi bunula birlikte 4 yıl boyunca da güvenlik yamasını alacak. Cihazın 128 / 256 GB dahili depolama seçenekleri de bulunuyor. Ekran tarafında ise 1080p çözünürlüğünde 6.7 inç 120 Hz bir panel karşımıza çıkıyor.

Sızıntıya daha detaylı baktığımızda cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra + 8 Megapiksel telefoto + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta 32 Megapiksel selfie kamera konumlandırılmış. Yeni Galaxy A72 4G, IP67 sertifikasının yanı sıra 25 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Henüz şirket tarafından doğrulanmasa da yeni A serisinin ilk olarak Mart ayının sonunda Hindistan’da tanıtılması bekleniyor.

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