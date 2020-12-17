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Samsung Galaxy A72 5G’ye Bir Bakış!

Samsung Galaxy A72 5G akıllı telefonu, gelecek sene piyasaya sürülecek. Orta sınıf telefona dair yepyeni detaylar gün yüzüne çıkıyor...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy A72 5G

Samsung Galaxy A72 5G, Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen orta sınıf bir telefon olarak birçok sızıntıya konu oluyor. Telefon ilk olarak Eylül ayında ortaya çıktı ve bir sızıntı  telefonun beş arka kameraya sahip olduğunu söyledi.

Ancak son zamanlarda telefonun dört arka kamerası olacağı söylenen bir başka rapor daha bulundu. Telefonun CAD tabanlı sızıntılarına göre Galaxy A72 5G‘nin gerçekten arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı görülüyor.

Samsung Galaxy A72 5G, Nisan ayında duyurulan Galaxy A71 5G‘nin kardeşi olarak piyasaya sürülecek. Telefonun tasarımı pek değişmiş gibi görünmüyor. Bir önceki modelden daha küçük çapta görünen ortalanmış bir deliğe sahip ve arka tarafı dikdörtgen cam içine yerleştirilmiş dört arka kamerayı da beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy A72 5G

Galaxy A72 5G’nin, 1080p çözünürlüğe sahip Süper AMOLED panel olması gereken 6,7 inçlik bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ekran düz, etrafında ince çerçeveler var ve arkasında bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Görüntüler, telefonun alt kısmında bir USB-C bağlantı noktası ve beş delikli bir hoparlör ızgarasıyla birlikte bir ses girişine sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun boyutları 165 x 77,4 x 8,1 mm olarak gösteriliyor. Kamera çıkıntısını eklediğinizde kalınlık 9,1 mm’ye kadar çıkıyor. Telefonun Android 11 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Fiyatının ise yaklaşık 599 dolar olacağı söyleniyor.

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KaynakYes Mobile

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