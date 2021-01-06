Samsung Galaxy A72 Kasa Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung, geçtiğmiz sene içerisinde çıkardığı Galaxy A71 5G ile büyük bir başarı elde etmişti. Şirket bu başarısını 2021 yılında ise A72 5G modeliyle devam ettirmek istiyor. Yeni Galaxy A72 5G daha önce sızdırılan görüntüler ve Geekbench sonucunda da ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın alüminyum kasa ile geldiğini gösteren yeni görseller sızdırıldı.







Yeni görsellere bakacak olursak cihazın arka tarafı alüminyum bir yapıya sahip. Ayrıca yine arka tarafta büyük bir kamera modülü yerleştirilmiş durumda. Dört kamera sensörünün yer aldığı modülde 64 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş sensör + 5 megapiksel makro çekim ve derinlik sensörü bulunan mercekler görülüyor. USB-C bağlantısının belirgin olduğu görselde cihazın güç ve ses tuşları sağ tarafta bulunuyor. Ekran olarak 6,7 inç FHD+ AMOLED yapı yer alıyor. Galaxy A72 5G‘ye dair şuan için sızdırılmış veya açıklanan herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Samsung‘un bu yeni akıllı telefonunu 2021 yılı içerisinde çıkarması bekleniyor.