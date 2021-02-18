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Samsung Galaxy A72, NBTC Sertifikası Aldı!

Samsung Galaxy A72, sertifikalara doyamıyor. Telefonun, Mart ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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galaxy a72

Samsung’un yeni A serisi telefonları son zamanlarda haberlere konu olmaya devam ediyor. Samsung Galaxy A72, sertifika almaya doyamıyor. Samsung’un yeni telefonu bu kez de NBTC sertifikası aldı. Sertifika, telefonun 4G ve 5G versiyonları olacağını gösteriyor.

Cihazın ön tarafında 6.7 inç FullHD + 90Hz Super AMOLED bir ekran ve 32 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise 64 Megapiksel + 12 Megapiksel Ultra + 5 Megapiksel derinlik + 5 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü kamera modülü konumlandırılmış.

Ayrıca bazı kaynaklarda cihazın derinlik sensörü yerine 8 Megapiksel telefoto (2x zoom) kullanacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihaz 8 GB RAM kapasitesine ve Snapdragon 720G yonga setine sahip. Ekran için gömülmüş parmak izi okuyucusu ile gelen model, Android 11 ve 128 / 256 GB dahili depolama alanlarını içerisinde barındırıyor.

galaxy a721

Yeni Galaxy A72 4G, IP67 sertifikasının yanı sıra 5.000 mAh bataryaya sahip. Bu bataryanın hızlı şarj destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak FCC sertifikasında 25 W adaptörle gönderileceği detayı ortaya çıkmıştı.

Şuan için sadece Alman fiyat karşılaştırma servisi Idealo‘nun listesinde cihazın 128 GB versiyonu 449 euro, 256 GB versiyonu ise 509 euro olarak belirlenmiş. Samsung, yeni modelini ne zaman sunacağı konusunda resmi bir bilgi açıklamadı.

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KaynakPrice Baba

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