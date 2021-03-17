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Samsung Galaxy A72 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy A72 dıs

Samsung bugün Galaxy A72 4G akıllı telefonunu duyurdu, telefonun 5G versiyonu bulunmasa da oldukça iyi özellikler sunuyor. Yeni telefon, yüksek yenileme hızı, iyi kameralar, IP derecelendirmesi ve daha büyük pil kapasitesi gibi yükseltmelerle birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A72

Tıpkı bu yıl piyasaya çıkan birçok Samsung telefonlarda gördüğümüz gibi, Galaxy A72 4G de ortalanmış delikli bir ekrana sahip. Arkada dört sensör ve bir LED flaş içeren bir kamera muhafazası var. Telefonun arkası polikarbonatla kaplanmış. Telefonda övgüye değer bir diğer özellik de Galaxy A72 4G’nin IP67 derecesine sahip olması ve onu suya (30 dakikaya kadar 1 metreye kadar) ve toza dayanıklı hale getirmesi diyebiliriz.

Samsung, renklerle oynamaktan korkmadığını defalarca gösterdi ve bunu yeni Galaxy A72 ile tekrarlaıyor Telefon Awesome White, Awesome Black, Awesome Violet ve Awesome Blue renk seçenekleriyle göz kamaştırıyor.

Galaxy A72 4G, 800 nit parlaklığa, SGS Eye Comfort Shield’e ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD + Super AMOLED ekran bulunduruyor. Samsung, cihazın HDR10’a sahip olup olmadığını söylemedi, bu yüzden onun önceki modele benzemediğini varsayıyoruz.

Samsung Galaxy A72 dıs

Telefon, Snapdragon 720G için Galaxy A71’in Snapdragon 730 işlemcisini değiştiriyor ve 6GB/8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Bir MicroSD kart yuvası, fazladan 1 TB’a kadar depolama alanı eklemenize izin veriyor.

Galaxy A72 4G’de optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 64MP f/1.8 kamera, 123 derece görüş alanına sahip 12MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera, OIS ve 3x optik özellikli 8MP f/2.4 telefoto kamera olmak üzere dört arka kamera sunuyor. Telefonda yakınlaştırma ve 5MP f/2.4 makro kamera bulunuyor. Samsung, telefonun ayrıca 30x Space Zoom özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Ön kamera 32 MP sensörden oluşuyor.

Samsung Galaxy A72 dıs

Galaxy A72 4G, Dolby Atmos stereo hoparlörlere, bir ses girişne bir USB-C’ye ve bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip. Samsung, batarya kapasitesini 5000mAh’a çıkardı ve telefon hala A71 gibi 25W hızlı şarjı desteklerken, Samsung şimdi onu daha yavaş bir 15W şarj cihazıyla gönderiyor, bu da hayal kırıklığı yaratıyor.

Beklendiği gibi, Samsung’un One UI 3.0 arayüzü üstte olacak şekilde Android 11 işletim sistemi sunuyor. Telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip temel model için 450 euro fiyatla satılacak. 8GB RAM + 256GB versiyonu için henüz bir fiyat belirtilmedi.

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