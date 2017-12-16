Güney Kore’den gelen yeni bir dedikoduya göre Galaxy A8, A8 Plus (2018) ve LG K10 (2018) Çıkış Tarihi aslında bizlere CES fuarının tarihini işaret ediyor. LG K10 (2018) modeli için de aynı durum geçerli gibi görünüyor. Bunun sebebi CES‘deki tüm spot ışıklarını Samsung‘a hediye etmemek gibi duruyor. Biz bu durumdan onu anladık.

2018 yılının Galaxy A8 modelleri 18:9 Infinity Ekran ve çok küçük çerçeveler ile gelecekler. A8 Plus 2018‘in ekranı 6″ ve A8 2018 ekranı ise 5.5″ olacak. Üst model olan Samsung Galaxy A8 Plus 2018 modelini seçecek olursanız 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 16 MP ana kamera, 16 MP+8 MP çift ön kamera ve 3,500 mAh pile sahip olacaksınız.

Her iki cihaz da Samsung Pay‘ı destekleyecek. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunacak.

Ocak ayı ortasında Kore’de satışa sunulacak bu 2 model sanırım diğer pazarlara da birkaç gün sonra girecekler.

LG firması ise LG K10 2017 modelinden daha ince olduğunu belirttiği LG K10 2018 modelini tanıtacak. 5.3″ 1080p ekran, 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 13 MP ana kamera ve 5 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olan bu telefon da oldukça iddialı geliyor. Bu yeni model LG K10 2017 modelinin abisi olarak bizlere sunulacak gibi görünüyor. 3.000 mAh pil ile uzun bir pil ömrü sunacağı kesin. Gariptir ama yeni LG K10 2018 modelinin FM Radyo özelliği olacakmış. Ocak ayının sonunda da Kore’de satışa sunulması beklenmekteymiş.