Samsung Galaxy A8 2018 Avrupa'da Satışa Çıktı

Bazı Asya pazarlarından sonra Samsung Galaxy A8 (2018) artık Avrupa’da piyasaya sürüldü Cihaz şu anda Güney Koreli şirketin Hollanda web sitesinde 499 € fiyat etiketi ile listeleniyor.

A8 Plus (2018) ise şu anda listede yok. Büyük ihtimalle de Avrupa’ya gelmeyecek gibi duruyor. Galaxy A8 (2018) mavi renk seçeneği de eksik, ancak muhtemelen daha sonraki bir zamanda gelecektir. Diğer Avrupa ülkelerinin telefon pazarları da yakında bu telefonu alacaklardır. Türkiye’de de 1 ay içinde satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Samsung Galaxy A8 (2018) detaylı incelemesi için tıklayın

Cihazların yarın Hindistan‘da da satışa çıkması bekleniyor. (10 Ocak)