Resmi Samsung Galaxy A8 2018 çizimleri ünlü Hollandalı web sitesi Galaxyclub.nl tarafından yayınlandı.

Samsung‘un kapak kılıfıyla buluşan bu modeli oldukça şık görünüyor. Eğer bu çizimler gerçekse ki bu oldukça muhtemel, arka taraftaki parmak izi tarayıcının kameranın hemen altına yerleştirilecek gibi görünüyor. Samsung Galaxy S8 modelindeki gibi kenara konumlandırılmayacak. Bu konuda oldukça ağır eleştiriler aldıkları için yeni modellerin hepsinde bu konumlamaya dikkat etmişler.

Samsung Galaxy A8 (2018) ve Samsung Galaxy A8 Plus (2018) modellerinin dedikoduları arttıkça sizlerle hemen paylaşacağız.

Şimdi sizleri cihazın çizimlerinden ortaya çıkarılan resimleri ile baş başa bırakıyoruz. Bu tasarım hakkındaki yorumlarınızı da merakla bekliyoruz.