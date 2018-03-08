Samsung Galaxy A8 2018 İncelemesi

Samsung’un yeni orta segment sınıfı akıllı telefonu Galaxy A8 2018’in tüm detaylarını incelememizde bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy A8, şirketin en son çıkan orta – orta üst segment arasındaki konumunu alan akıllı telefonu kısa bir süre önce pazardaki yerini aldı. Amiral gemisi segmentinde olan S ve Note serilerinin hemen altındaki yerini alan A8, 18.5:9 görüntü oranını bu segmente getirmesiyle de önemli bir cihaz olarak biliniyor. Buna ek olarak iyi bir kamera deneyimi ve başarılı bir ekran sunduğunu da söyleyelim. Cihazın 64 GB’lık modeli şu an 2470 TL fiyat etiketiyle piyasada bulunabiliyor. Galaxy A8’in bu fiyatı hak edip, etmediğine incelememizde değineceğiz.

Tasarım

Samsung Galaxy A8, şirketin üst segment modeli Galaxy S8’den tasarım konusunda ipuçları aldığını söyleyebiliriz. Fakat ekrana baktığımızda, Sonsuz Ekran’ın Galaxy S8’deki kadar sonsuz olmadığını rahatça görebiliyoruz. Ekran sağdan sola kadar çerçevesiz görünmüyor fakat yine de orta segmentte 18.5:9 görüntü oranı sunan ender modellerden biri olduğunu söylemek mümkün. Bu modelden önce LG Q6’yı da 18:9 görüntü oranı sunan modellerden biri olarak görmüştük. Galaxy A8’in yanında LG Q6’nın tasarımının esamesinin okunmayacağını da söyleyelim.

A8 modelinin gövdesi 149 x 70 x 8.4 mm ölçülerine sahip. Biraz önce de belirttiğimiz gibi, ekran çerçeveleri nispeten daha önce. Telefonun kıvrımlı arka kenarları sayesinde, cihaz avuç içinde rahat tutuluyor ve güzel görünüyor. Ön ve arka tarafında cam malzemenin tercih edildiğini de söyleyelim. Telefonun arka kısmının tasarımının Galaxy S8 kadar premium bir görüntüsü olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Telefonun sağ tarafında güç tuşu yer almıyor; ses butonlarıysa telefonun sol kenarına yerleştirilmiş ve erişimleri, başparmak ile orta parmak altına denk geldiği için kulalnımı son derece basit. Telefonun hoparlörü de sağ kenara, güç tuşunun üstüne konumlandırılmış. Böylece telefonu yatay veya dikey kullanırken hoparlörü kapatmamış oluyorsunuz; özellikle yatay konumda oyun oynarken veya video izlerken hoparlörün kapanmıyor olması çok önemli. Telefonda stereo hoparlör olmadığını ve mono bir hoparlör olduğunu belirtelim.

Telefonun alt tarafında da kulaklık ve USB-C girişini görüyoruz, yine üst tarafta microSD kart, yan tarafta da SIM kart çekmecesi bulunuyor. Tüm bunların konumlandırılmarı tek bir şey dışında çok güzel düşünülmüş. Tek problem; parmak izi sensörünün Galaxy S8 ve Note 8’de de olduğu gibi kameranın yanına yerleştirilmiş ve harici bir çerçeve ile yeri belirtilmemiş. Bu yüzden parmağınızı sensöre götürdüğünüzde kameraya dokunuyor ve kirletiyorsunuz. Kameranın lekelenmesine ek olarak sensörün yeri belli olmadığı için parmağınızla sensörü bulmanız, alışana kadar zor olabiliyor. Parmak izini kullanmak yerine PIN ve yüz tanıma güvenlik sistemlerini de kullanabilirsiniz. Yüz tanıma sisteminin iPhone X kadar güvenli olmadığı ortada ancak hemen hemen hızlı çalıştığını rahatça söyleyebiliriz. Işık koşullarına göre ara sıra bu sistemin teklediğini de belirtmekte fayda var.

İşletim Sistemi ve Ekran

Samsung Galaxy A8, 18.5:9 görüntü oranı sunduğu için ekran konusunda son derece çekici. Böylece bu segmentte de premium izlerine yer verilmiş oluyor. Samsung, bu ekranda 1080×2220 piksel veya FHD+ olarak adlandırabileceğimiz bir çözünürlüğe yer vermiş. Panel olarak elbette Super AMOLED tercih edilmiş. Ekran renk ve doygunluk konusunda amiral seviyesindeki modelleri aratmıyor. Ekranın piksel yoğunluğu ise 441 ppi.

Galaxy A8’in ekran boyutu 5.6 inç. Sizlerin de bildiği gibi cihazın bir de A8+ modeli yer alıyor. Onun ekranı ise 6 inç boyutunda. Bu ikili arasında boyut ve ekran oranı olarak standart modelin daha ideal olduğunu belirtelim.

Telefon kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkıyor. Telefon Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak fakat kutudan direkt Oreo ile çıkmasını dilerdik. Telefonda, Samsung Experience 8.5 arayüzü bulunuyor. Yazılım konusunda telefonun görünüm ve kullanımında firmanın üst seviye telefonlarından bir farkı bulunmuyor. Telefonda Always-on display özelliği de mevcut. Ülkemiz de bir kullanışı olmasa da Bixby sanal asistanı da mevcut.

Tasarım konusunda bahsetmedik ancak cihazın IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı korunduğunu da söyleyelim. Telefon 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca su altında kalabiliyor.

Kamera

Samsung Galaxy A8’de üç kamera yer alıyor. Arka tarafta bir adet 16 megapiksellik bir kamera, ön tarafta ise biri 8 megapiksel, diğeri de 16 megapiksel olmak üzere iki adet kamera bulunuyor. Bu sayede çift kamera dizilimini arka tarafa değil de ön tarafa yerleştiren modellerin arasına Samsung Galaxy A8 de yerleşiyor.

Telefonun arka kamerasından söz edecek olursak, düşük ışıkta detaylı çekimler yapılabildiğini belirtelim. Bu son derece önemli, orta-orta üst segment modelleri arasında düşük ışık performansı iyi olan sayılı model bulunuyor. Otomatik modda yapılan çekilen fotoğraflarda, kamera etrafı iyi değerlendiriyor ve bunun sonucunda sahne senaryolarını ayrıntılı, iyi aydınlatılmış olarak sunuyor.

Ön kamera ise son derece başarılı. Canlı odak özelliğini ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Galaxy S8’de de bulunan özellik ile derinlik yani Bokeh efektine sahip selfieler çekmek mümkün oluyor. Canlı odak özelliğinden en çok ışık koşullarının iyi olduğunu sahnelerde faydalanabiliyorsunuz. Loş ışıklı ortamlarda ise efektten yararlanmanız son derece güç.

Ön kameranın bu iki özelliğine ek olarak yaptığımız denemelerde de çok başarılı sonuçlar elde ettiğimizi belirtelim. Galaxy A8, detay kaybı oluşturmadan, oldukça başarılı selfie çekimleri yapabiliyor. Bu konuda en iyi ön kameralardan birinin Galaxy A8’de bulunduğu belirtelim. Arka kameranın performansı da oldukça iyi.

Kamera konusunda son olarak video konusuna değinelim. Bu cihaz maalesef 4K video kaydı yapamıyor. Galaxy A8, arka kamerasıyla en fazla 2224x1080p çekim yapabiliyor.

Performans

Son başlığımızda da cihazın donanımları ve performansından bahsedelim. Cihazda Samsung tarafından üretilen Exynos 7885 işlemci bulunuyor. 4’er çekirdeğe sahip Cortex-A73 ve Cortex-A53 yongalarından meydana gelen işlemci ile 2.2 GHz ve 1.6 GHz frekanslarında güç sunabiliyor. Grafik yongası tarafında Mali-G71 tercih edilmiş. Orta segmentin en iyi işlemcisi olarak bilinen Exynos 7885 ile yüksek performans alınabiliyor. Telefona uygulanan AnTuTu Benchmark testinde 117725 puan toplamayı başaran cihaz, aynı segmentteki diğer modelleri ardında bırakmayı başarıyor.

Cihazda 4 GB RAM kullanılmış. 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri sunan cihazın hafızasını microSD kart yardımıyla 256 GB’a kadar arttırabiliyorsunuz. Telefonda 3000 mAh kapasitesinde batarya kullanılmış. Bu batarya ile günlük kullanımı rahatça yapabiliyorsunuz. Hatta telefonu çok ağır kullanmıyorsanız, ikinci günü görmeniz de mümkün olacaktır. Yoğun kullanımda ise telefonun 5 saat içinde pilini tükettiğini söyleyelim. Bu konuda cihaz bulunduğu segmente uygun davranıyor.

Kablosuz bağlantı konusunda son derece cömert olan Galaxy A8, Bluetooth 5.0, 802.11 ac Wi-Fi desteği de sunuyor. Buna ek olarak telefonda LTE kategori 11 sınıfında mobil ağ desteği bulunuyor. Bu sayede 600 Mbps indirme, 75 Mbps indirme hızlarına erişim sağlanabiliyor. Kablosuz şarj özelliği ise telefonda bulunmuyor. Son olarak telefonda FM radyonun bulunduğunu da belirtelim.

Galaxy A8 2018 Alternatifleri

Samsung Galaxy A8’e fiyat konusunda alternatif olarak farklı markaların amiral gemisi modellerine de yönelebilirsiniz. Buna ek olarak orta segmente bu kadar ücret ödemek istemiyorsanız, Casper VIA F2 modeline göz atabilirsiniz.

Özet

Sonuca gelecek olursak Samsung Galaxy A8, hemen her yönüyle güçlü bir akıllı telefon. Teknoloji açısından bir yeniliği olmasa da en yeni zemini orta sınıf modellere indiriyor diyebiliriz. Boyut, tasarım ve kullanımıyla fiziksel olarak görünen, performansında bir problem olmayan, özellikle selfie çekimleri konusunda ilgili kişileri memnun eden ve bahsettiğimiz diğer artılarıyla göz alıcı bir model oluyor. Eksileri arasında parmak izi sensörünün konumlandırıldığı yer bulunuyor. Bu anlamda fiyat konusunda da puan kırmamız gerekiyor. Telefon gerektiğinden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Özellikle ülkemizde de satılan Çinli firmaların uygun fiyatlı üst segment modellerinin fiyatlarına da baktığımızda, Galaxy A8 alıcı bulma konusunda zorlanabilir.

Galaxy A8 2018’i Kimler Satın Almalı?

Samsung Galaxy A8, orta – orta üst sınıf segmentinde, premium bir akıllı telefon beklentisi olanlara yönelik dizayn edilmiş ve çift ön kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplayan bir model. Böyle bir telefon arayışında olup, bütçesi nispeten geniş olanlar bu cihazı tercih edebilirler.