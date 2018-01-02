Samsung Galaxy A8 (2018) Ön Siparişleri Başladı!

Samsung Galaxy A8 (2018) serisi geçen ay yetkililer tarafından duyurulmuştu. Birkaç gün sonra şirket Vietnam‘daki bir etkinlik sırasında cihazların 5 Ocak’ta satışa çıkacağını da doğruladı.

Şimdi cep telefonunun ön siparişleri Güney Kore’de taşıyıcı olan KT telekomünikasyon şirketi vasıtasıyla resmen başladı. Mevcut renk seçenekleri arasında siyah, mavi ve altın bulunuyor.

Samsung Galaxy A8 (2018) şu anda 565 dolara satın alınabiliyor. Ancak rapora göre müşterilerin konuşma paketlerine bağlı olarak indirim sağlandığını da belirtiyor.

Cihaz ön siparişlerin ardında Güney Kore’de 5 Ocak Cuma günü resmen satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A8 (2018) özellikleri ve detaylı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A8 Plus (2018) özellikleri ve detaylı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.