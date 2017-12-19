Samsung Galaxy A8 (2018) özellikleri ve A8 Plus (2018) özellikleri artık firma tarafından da doğrulandı. Söylentilerin doğru olduğu ortaya çıktı. Ve Samsung Galaxy A8 2018 ve A8 Plus 2018 modellerini resmi hale getirdi.

Tasarım

Samsung S8 ve S8 Plus modelleri ve bunların S9 ve S9 Plus ile olan benzerlikleri yalnızca adlandırma ile bitmiyorlar. Özellikleri de aynı şekilde neredeyse birebir bu modellerin. Samsung’un en yeni orta sınıf cihazları tamamen camdan yapılmış. Infinity Display ekran tasarımını amiral gemisi kardeşlerinden daha ince bir biçimde bünyesinde barındırıyor. Üstteki ve alttaki çerçeveleri daha kalın ve esnek olmayan yan eğimli görüntülerle sunuyor. Yine de 5.6inç ve 6inç 1080×2220 piksel ekranlar, Samsung’un garip olan imzası 18.5:9 en-boy oranı ekranın ölçülerini koruyor.

İşlemci ve Bellek

Peki bu iki su geçirmez IP68 sertifikalı güzel modeller hangi donanımlar tarafından desteklenmektedir? 2,2 GHz hız değerlerinde ve 4GB RAM ile birleştirilen bir 8 çekirdekli Exynos işlemci (A8 Plus modeli ek olarak 64 GB depolama alanıyla birlikte 6 GB RAM sürümüne de sahiptir). Dahili bellek olarak ise 64GB seçeneği de sunulan bu model orta kademe modellerin bir tık üstünde duruyor. Pil seçenekleri ise sırasıyla 3000mAh ve 3500mAh olarak belirlenmiş.

Kamera

Amiral gemisi bir telefonmuş gibi iyi 12MP kameralar beklerseniz, hayal kırıklığı yaşarsınız. Galaxy A8 ve A8 Plus, arka tarafta f /1.7 objektifli tek taraflı 16MP kamera ve ön tarafında çift 16MP sabit odaklı (f /1.9) + 8MP (f /1.9) otomatik ön kamera ile donatılmıştır. Geçen yılki Samsung A7‘de ayrıca küçük piksel sensörleri olan 16MP kameralar vardı. Ancak arka tarafta çok daha geniş diyafram ve kaliteli bir otofokus olduğundan Samsung hoş bir sürpriz yapmış diyebiliriz.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Galaxy A8 (2018) ve A8 Plus (2018) için ne kadar diye düşündüğünüzü biliyoruz. 2018 Ocak ayında siyah, orkide gri, altın ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. 499€ ve 599€ karşılığında satışa sunulacak ve fiyatların Avrupa para birimi cinsinden verilmesi ile bu iki ürünün ABD’de resmi olarak piyasaya sürülmeyeceğini anlıyoruz.