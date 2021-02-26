Samsung Galaxy A8 Mart 2021 Güncellemesi Alıyor!

Kore’li dev Samsung, ürettiği akıllı telefonlarını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket 2020 yılından bugüne kadar güncelleme politikasında yaptığı değişiklik ile eski cihazlarını da güncellemeye başlamış durumda. Bu cihazlar arasında Galaxy Note 9 serisi, Note 10 Serisi, S10 Serisi gibi modeller yer alıyor.

Bugün ise şirket Mart 2021 güvenlik güncellemesini 2018 yılında çıkardığı Galaxy A8 için sunmaya başladı. A530FXXSICUC1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde başka bir detay bulundurmuyor.

Şuan için güncellemenin hangi pazarlara sunulduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak sizde bir Galaxy A8 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Güncellemenin ilerleyen günlerde kademeli olarak yayılması bekleniyor.

Samsung, izlediği bu politika ile kullanıcılardan olumlu tepkiler almaya başladı. Şirketin zamanla hangi cihazlarına daha güncelleme sunacağı henüz bilinmese de bazı kaynaklarda birçok modelin güncelleme alacağı bildiriliyor.