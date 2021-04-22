Samsung Galaxy A8, Nisan 2021 Güncellemesini Alıyor!

Kore’li teknoloji devi Samsung, yeni modellerini tanıtmanın ve piyasaya sürmenin yanı sıra daha önceden sunduğu birçok modelini güncellemeyi de ihmal etmiyor. Bilindiği üzere Nisan 2021 güvenlik yamasını Android pazarında ilk sunan şirket olmuştu. Bununla birlikte şirket durmayarak bu güncellemeyi daha fazla cihazına üç hafta içerisinde sunmayı da başardı.

Şu haberimizde size güncellemenin Galaxy A20, Galaxy A30 ve Galaxy A70‘e de sunulduğunu sizlerle paylaşmıştık. Şirket aynı gün içerisinde bir başka modeli olan Galaxy A8 2018 içinde bu güncellemeyi göndermeye başladı. Galaxy A8 2018 eski bir cihaz olarak nitelendiriliyor olsa da şirket bu cihazına son üç aydır sürekli güvenlik yamasını sunmaya devam ediyor.

Yeni Nisan 2021 güvenlik yaması Galaxy A8 2018‘e ülkelere göre farklı sürüm numaralarıyla geliyor.

A530FXXSICUC4 : Şili, Kolombiya

: Şili, Kolombiya A530FXXSICUD3 : BAE

: BAE A530FXXSICUD3 : Kamboçya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Rusya, Tayvan, Tayland, Ukrayna, Özbekistan ve Vietnam

: Kamboçya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Rusya, Tayvan, Tayland, Ukrayna, Özbekistan ve Vietnam A530FXXSICUD8 : Arjantin, Brezilya, Kolombiya

: Arjantin, Brezilya, Kolombiya A530NKSU8CUC2: Güney Kore

Bu sürüm numaralarıyla gelen güncelleme, cihazda hem Android sürümünde hem de One UI arayüzünde meydana gelen güvenlik açıklarını kapatıyor. Bununla birlikte güncelleme Samsung ve Google tarafından meydana gelen birçok hata düzeltmesini de beraberinde getiriyor.

Güncellemenin yazılımsal bir sorunu çıkmazsa ilerleyen günlerde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor. Eğer sizde Galaxy A8 2018 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.