Ana SayfaAkıllı TelefonSamsung Galaxy A8, Nisan 2021 Güncellemesini Alıyor!

Samsung Galaxy A8, Nisan 2021 Güncellemesini Alıyor!

Samsung Nisan 2021 güvenlik yamasını genişleterek daha fazla cihazına sunmaya devam ediyor. Şirket şimdi de 2018 yılında çıkan Galaxy A8 modeline bu güncellemeyi sunuyor.

Yunus Emre Çakır

-

0
Galaxy A8 2018

Kore’li teknoloji devi Samsung, yeni modellerini tanıtmanın ve piyasaya sürmenin yanı sıra daha önceden sunduğu birçok modelini güncellemeyi de ihmal etmiyor. Bilindiği üzere Nisan 2021 güvenlik yamasını Android pazarında ilk sunan şirket olmuştu. Bununla birlikte şirket durmayarak bu güncellemeyi daha fazla cihazına üç hafta içerisinde sunmayı da başardı.

Şu haberimizde size güncellemenin Galaxy A20, Galaxy A30 ve Galaxy A70‘e de sunulduğunu sizlerle paylaşmıştık. Şirket aynı gün içerisinde bir başka modeli olan Galaxy A8 2018 içinde bu güncellemeyi göndermeye başladı. Galaxy A8 2018 eski bir cihaz olarak nitelendiriliyor olsa da şirket bu cihazına son üç aydır sürekli güvenlik yamasını sunmaya devam ediyor.

Yeni Nisan 2021 güvenlik yaması Galaxy A8 2018‘e ülkelere göre farklı sürüm numaralarıyla geliyor.

  • A530FXXSICUC4: Şili, Kolombiya
  • A530FXXSICUD3: BAE
  • A530FXXSICUD3: Kamboçya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Rusya, Tayvan, Tayland, Ukrayna, Özbekistan ve Vietnam
  • A530FXXSICUD8: Arjantin, Brezilya, Kolombiya
  • A530NKSU8CUC2: Güney Kore

Bu sürüm numaralarıyla gelen güncelleme, cihazda hem Android sürümünde hem de One UI arayüzünde meydana gelen güvenlik açıklarını kapatıyor. Bununla birlikte güncelleme Samsung ve Google tarafından meydana gelen birçok hata düzeltmesini de beraberinde getiriyor.

Güncellemenin yazılımsal bir sorunu çıkmazsa ilerleyen günlerde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor. Eğer sizde Galaxy A8 2018 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2014