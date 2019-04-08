Samsung Galaxy A80, 10 Nisan'da Geliyor

Samsung‘un Galaxy A etkinliği 10 Nisan‘da gerçekleşecek ve tüm gözler A80’in üzerinde bulunan kayan döner kamera modülüne çevrilmiş durumda. Yeni raporlar, telefonun Galaxy A80 olarak duyurulacağını iddia ediyor. Diğer öne çıkan özellikler, Galaxy A70‘de de bulunan ve 20: 9 en boy oranı ekranı ve 25W hızlı şarj özelliği olacak. Ayrıca Galaxy A40 olduğu tahmin edilen üçüncü bir cihazın da resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Galaxy A80‘in benzersiz arka üst kaydırma mekanizması sayesinde minimum çerçeveli, 6.7 inç FHD + AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun, döner tasarımı sayesinde hem ön hem de arkaya hizmet veren 48MP f/2.0 ana, 8MP f/2.4 ultra geniş ve ToF sensörleriyle üçlü bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Snapdragon 7150 işlemcinin, 6/8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Bataryanın 3.700 mAh kapasiteye sahip olması ve yeni 25W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Ek olarak, A80’in fiziksel hoparlörlerin bulunmaması nedeniyle LG G8 ThinQ‘da olduğu gibi ekran ses teknolojisine sahip olması gerekiyor.

Samsung Galaxy A70 akıllı telefon 32MP selfie kamerası, bir Infinit-U çentik ile 6.7 inç FHD + AMOLED ekrana sahip ve daha önce tanıtılmıştı. Ekranda parmak izi sensörü var. 8 çekirdekli işlemcisi 6GB / 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama ile beraber kullanıldı. Arkada flaşlı bir 25MP ve 8MP kamera bulunuyor. Bataryası, 25W hızlı şarj edebilen cömert 4,500 mAh kapasitesine sahip.

A serisinde beklenen bir diğer telefon muhtemelen Galaxy A40 olacak. 25 MP’lik selfie kamerası ve 5,9 inç FHD + AMOLED Infinity-U paneline sahip olması bekleniyor.

Samsung üretimi Exynos 7885 yonga seti tarafından desteklenecek ve 4 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama özelliğine sahip olacak. Arka etrafında 16MP (ana) ve 5MP (geniş) sensörler olacak. Arka tarafta ayrıca flaş ve parmak izi sensörleri bulunacak. Batarya olarak, cihazın 15W hızlı şarj ile 3.100 mAh kapasiteyle gelmesi bekleniyor.

10 Nisan etkinliği, Bangkok, Milan ve Sao Paulo‘da eşzamanlı olarak yapılacak ve bu nedenle Çarşamba günü Samsung’un en yeni cihazları hakkında daha fazla bilgi edinmek için biraz daha bekleyeceğiz.