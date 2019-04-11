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Samsung Galaxy A80 AnTuTu Sonuçları Yayınlandı!

Samsung'un tasarım harikası telefonu olan Galaxy A80, AnTuTu sonuçları ile de oldukça şaşırtıcı görünüyor....

By Muhammed Arslan

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Döner kamera kurulumu tasarımının yanı sıra, Samsung Galaxy A80 ayrıca Snapdragon 730 yonga setini destekleyen ilk cihazdır. A serisinin en yeni üyesi, üst düzey tasarımı ve donanımı sayesinde ailenin en iyi telefonlarından birisi oluyor.

Bugün ise Snapdragon 730 destekli telefon tam olarak ne Galaxy A serisi içinde ne kadar iyi olduğunu gösteren AnTuTu sonuçları yayınlandı. Snapdragon 730 ve Adreno 618 donanımlarını destekleyen Galaxy A80, Snapdragon 835 ve Kirin 970 ile karşılaştırılabilecek potansiyele sahip. Neredeyse onlar kadar iyi olan 207.082 skorunu elde etmeyi başardı.

Mevcut en iyi telefonlar kadar hızlı olmasa da – Galaxy A80’in yonga setinin gerçek avantajı 8nm’lik yeni işlem sayesinde oluyor. 8nm’lik işlem gücü ile üst düzey verimliliğe ev sahipliği yapacak.

Samsung Galaxy A80 AnTuTu Sonuçları Yayınlandı!

Snapdragon 730, 2.2Ghz hızında çalışan altı Kryo 460 çekirdeğine sahiptir. Ayrıca cihazda 6.7 inçlik Süper AMOLED ekran ve aynı anda hem arka hem de ön kamera olarak kullanılabilen 48MP, 8MP ve ToF kameraları bulunuyor.

Son olarak donanımları arasında 8GB RAM ve 128GB genişletilemez depolama sunar. Batarya 3.700 mAh‘tır ve Samsung’un yeni 25W hızlı şarjını destekliyor. Fiyatı bakımından ise bir amiral gemisi düzeyinde 730 $ / 650 € ve satışlar 29 Mayıs‘ta başlayacak.

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