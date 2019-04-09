Samsung Galaxy A80 Geekbench Sonuçları Belli Oldu

Samsung, yarın Galaxy A80 (veya önceden bilindiği gibi Galaxy A90) akıllı telefonunu da içerecek Galaxy A akıllı telefonlar serisini duyurması beklenen bir etkinlik planladı. Tanıtılmasından sadece bir gün önce, Galaxy A80 popüler bir performans kriterinden geçti ve temel özellikleriyle birlikte veritabanında göründü.

Samsung Galaxy A80, Geekbench testlerinde Galaxy SM-A805F model numarasıyla yer aldı. Snapdragon 675 işlemcinin halefi olduğuna inanılan SM 6150 işlemci tarafından desteklenmektedir. Yonga seti 8GB RAM ile birleşti ve akıllı telefon Geekbench’in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 2,488 ve 6,732 puan aldı.

Galaxy A80‘nin, herhangi bir çentik içermeyen 6.7 inç Full-HD + OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor . Öz çekimler ve görüntülü görüşmeler için de kullanılabilen, üçlü döner kameralı bir kaydırıcı ile birlikte gelecek.

Akıllı telefonun 25W hızlı şarj desteğine sahip 3.700 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Umarım yarınki Samsung etkinliğinde A80 ve A90 ile ilgili tüm karışıklıkları gideririz.